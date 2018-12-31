Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seda Ocak kimdir? Survivor Türkiye-Yunanistan Şubat ayında başlıyor! TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yarışma ile ilgili Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Ilıcalı, yarışmacılar için oylama yapılacağını duyurdu. O isimler arasında yer alan Seda Ocak, ilk bakışta Sema Aydemir ile olan benzerliğiyle dikkatleri çekiyor. Seda Ocak kimdir, nereli, kaç yaşında?

SEDA OCAK KİMDİR? SURVİVOR SEDA OCAK KİMDİR?

Seda Ocak 1985 senesinde Bursa‘da dünyaya geldi. Ocak, eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir'in aynı zamanda ikiz kardeşi. Seda Ocak da Sema Aydemir gibi atletizme gönül vermiş bir eski atlet. Atletizm sonrasında atletizm antrenörü olarak sporun içinde kalmaya devam ediyor.

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