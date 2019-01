Türkiye Gazetesi

A101 17 Ocak 2019 kataloğunda neler var? A101 aktüel indirimli ürünler listesinde 1.299 TL'ye Çamaşır Makinesi, 1.099 TL'ye LED TV | A101 aktüel kataloğunda müthiş indirimler. A101 aktüel kataloğundaki indirimli ürünler neler? Kataloğu incelemeye başladığımızda bu hafta televizyondan mobilyaya, beyaz eşyadan elektronik ürünlere kadar çeşitli ürün sınırlı stoklarla A101 raflarında yerini alacağını görüyoruz. A101 aktüel katalogda bu kez ev ihtiyaçları da ön plana alınmış. 17 Ocak Perşembe a101 aktüel ürünler listesinde birbirinden güzel elektronik ve ev eşyaları göze çarpıyor. Her gün ortalama 2 milyon müşterisi bulunan A101 marketler zincirinde pek çok ürünü oldukça hesaplı fiyatlarla bulmak mümkün. Son yayınlanan 17 ocak A101 kataloğunda ilk dikkat çeken üürnlerden birisi de; 9 kg yıkama kapasiteli ve 2 yıl garantili SEG Çamaşır Yıkama makinesi. Diğer dikkat çeken ürünler ise 1.099 TL'ye Led TV, 999 TL'ye SEG marka Bulaşık Makinesi, yine 999 TL'ye Samsung akıllı telefon. Her hafta yayınlandığı katalogda birbirinden muhteşem ürünlere yer veren A101 marketler zinciri müşterisinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Merakla beklenen 17 ocak A101 kataloğunda elektronik ürünlerin hem kalite hem de fiyat olarak öne çıktığını söyleyebiliriz. A101'in artık bir geleneği haline gelen Haftanın Yıldızları ve Çok Al Az Öde kampanyaları da son yayınlanan aktüel katalogda yerini almış. İşte tüm detaylarıyla A101 aktüel güncel indirimli ürünler listesi… Bu haftaki A101 aktüel indirimli ürünler arasında kadın erkek her vatandaşın evde kullandığı yiyecekler, teknolojik aletler, belli başlı mutfak gıdaları, ve mobilyalar oldukça dikkat çekiyor. A101 17 Ocak indirimli olarak satılacak ürünler A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan tüm ürünler detay ve fiyatlarıyla sizlerle…

