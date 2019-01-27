Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2019 yarışmacısı Büşra Yalçın kimdir aramaları başladı. Acun Ilıcalı Survivor yarışmacılarını açıkladı. Survivor güçlü isimlerle başlayacak. Survivor 2019'da dikkat çeken isim Büşra Yalçın oldu. Peki Büşra Yalçın kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte Büşra Yalçın biyografi...

Büşra Yalçın Kimdir?

Survivor yarışmacısı Büşra Yalçın kimdir, nereli, ne iş yapıyor? İşte Büşra Yalçın hakkında merak edilenler...S urvivor 2019 Türkiye yarışmacısı Büşra Yalçın kendini anlattı.. "21 yaşında Tokatlıyım. İstanbul'da yaşıyorum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Öğretmenliği okuyorum. İlkokul 4. sınıfta voleybol ile tanıştım. Okul takımıyla başladım. Bahçelievler Voleybol Kulübünde 12 yıl voleybol oynadım. Çok hırslıyım. İstediğim her şeyi kafaya koyduğumda yaparım. Survivor'ın artık bir kadın şampiyonu hakkettiğini düşünüyorum. Survivor'ın bu yıl Türkiye Yunanistan olması çok iyi. Çünkü ben voleybolda Milli Takıma gidemedim bu yüzden orada milli duygularla yarışarak bir nevi Milli Takımı temsil edeceğim için çok mutlu olacağım. Eğer Survivor'ı kazanırsam sporcu kişiliğimin çok şey katacağına inanıyorum. Finale kadar gidebileceğimi düşünüyorum"