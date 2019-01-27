Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2019 yarışmacısı Okay Köksal kimdir aramaları başladı. Acun Ilıcalı Survivor yarışmacılarını açıkladı. Survivor güçlü isimlerle başlayacak. Survivor 2019'da dikkat çeken isim Okay Köksal oldu. Peki Okay Köksal kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte Okay Köksal biyografi...

Okay Köksal Kimdir?

Survivor yarışmacısı Okay Köksal kimdir, nereli, ne iş yapıyor? İşteOkay Köksal hakkında merak edilenler...

31 yaşında ve Artvinli. 7 yaşından beri güreş yapmakta.

Okay Köksal kendisini şöyle anlatıyor ; İyi başarılar alınca güreşte başarılı kulüpler beni almak istediler. Ankara Tedaşspor'da beni ben yapan hocalarım oldu. Bir çok yurtdışı turnuvalarına giderek birinci oldum. Avrupa birinciliğim var.

Tek bir yenilgim var oda dünya ikinciliği. Bu sene Türkiye Yunanistan olduğu için kolumuzu bacağımızı bırakacağız orada. Çünkü onlar bizim ezeli rakibimiz. Bazen açken sıkıntı olabiliyor. Ancak benliğimden ödün vermeden yarışacağım. Güreş dünyanın en zor sporlarından olduğundan nabzımız yüksek yarışıyoruz. Orada bir güreşçinin neler yapabileceğini herkese göstermek istiyorum.