Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Sude Burcu kimdir? Sude Burcu kaç yaşında? Survivor Sude Burcu nereli? TV8 ekranlarında 2 Şubat akşamı ilk bölümü ile izleiciyle buluşacak olan Survivor Türkşye Yunanistan için heyecan artıyor! Survivor 2019'un yarışmacıları tanıtıldığında en çok dikkat çeken isimler arasında Sude Burcu da yer almıştı. Nasıl bir performas sergileyeceği merak edilen Sude Burcu kimdir?

SURVİVOR SUDE BURCU KİMDİR?

Asıl mücadele Survivor'da.” sloganı ile İzmirden katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı 22 yaşında ki Sude Burcu milli tekvandocu. Son iki yılın Türkiye şampiyonu. 14 yıldır spor yapıyor.

Survivor 2019 tanıtımında kendisini anlatan Sude Burcu, spor geçmişi ve kariyeriyle ilgili şunları söylemişti;

Kulüpler Avrupa üçüncülüğüm, Balkan şampiyonluğum var. Türkiye ve uluslararası platformda birçok dereceye sahibim. Çocukluğumdan bugüne kadar 14 yıldır bu sporun içerisindeyim. Sürekli antrenman yaptım, düzenli bir hayatım vardı. Okul ve antrenman arasında gittim geldim. Türkiye-Yunanistan olduğunu duyduğumdan itibaren olmak istedim. Sürekli takip ettiğim ve çocukluğumdan beri izlediğim bir yarışma zaten. Benim hayatımda böyle bir tecrübenin eksik olmamasını istiyorum. Tekvando zaten bir mücadele sporu, asıl mücadele gerçekten Survivor’da. Bu yüzden orada bir sıkıntı çekeceğimi düşünmüyorum. Hız olsun, dayanıklılık olsun. Sürekli kendimi birileriyle kıyaslıyorum, artık kıyaslamak istemiyorum. Kendimi kendimle kıyaslamak istiyorum. O yüzden o parkurlarda yarışmam gerekiyor. Survivor küçüklüğümden beri hayallerimde olan bir şey. Böylece bir tecrübenin hayatımda kesinlikle olması gerekiyor. Karakterim, kararlığım ve azmim Survivor’da beni birinciliğe taşıyabilir.