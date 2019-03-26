Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekranların fenomen dizileri arasında yer alan Sen Anlat Karadeniz, çarşamba akşamları rekorlar kırmaya devam ediyor. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı dizide heyecan devam ediyor! Ancak dizinin takipçilerini bu hafta üzecek olan bir gelişme yaşandı. Sen Anlat Karadeniz, ATV yayın akışından çıkarıldı. Peki Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm yok mu? Sen Anlat Karadeniz 46. bölüm ne zaman yayınlanacak? Dizi ATV yayın akışından neden çıkarıldı? İşte merak edilen ayrıntılar...

SEN ANLAT KARADENİZ BU AKŞAM YOK MU? SAK 46. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ATV ekranlarında yaklaşık 2 sezondur devam eden ve yayınlandığı ilk bölüm ile seyirciyi içine çeken dizi Sen Anlat Karadeniz, kanalın reyting listelerinde de yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Çarşamba akşamları yayınlanan dizi karşısında sıkı rakipler olmasına rağmen günün en çok izlenen yapımı olmayı başarıyor ve reyting listelerinde zirveyi kimseye kaptırmıyor.

ATV bu hafta dizinin yeni bölümünü yayın akışından kaldırdı. Yerine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Seçim Özel programını canlı olarak yayınlayacak.

Dizinin 46. yeni bölümünü sabırsızlıkla bekleyen seyirci ise 2 hafta sonra yani 3 Nisan Çarşamba akşamı yeni bölümü izleyebilecek.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vedat'ın ölümüyle birlikte Nefes veTahir hayatlarında yepyeni başlangıç yaparken, Nazar-Murat ise sonsuz birlikteliğe imza attı. Saniye, kendisinden beklenmedik bir davranışta bulunup Nefes'ten af diledi.

Nefes, Vedat'ın hayatını kaybettiğini öğrenir öğrenmez soluğu mezarının başında alarak son kez ona karşı duyduğu yoğun nefret duygularını dile getirdi. Bunca zaman boyunca her defasında yıkıcı sonuçlar doğuran Vedat tehlikesinin artık tamamen ortadan kalkmasıyla beraber Nefes ve Tahir her şeye sıfırdan başlama kararı aldı. Diğer taraftan yaptığı hatalardan ötürü hem Nefes'in Tahir'in yüreğini yaralayan Saniye ise pişmanlık duyup Nefes'ten af dilemesi üzerine bütün engeller tek tek ortadan kalktı.