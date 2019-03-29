Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemekteyiz 29 Mart kim kazandı? Yemekteyiz birincisi kim 29 Mart... TV8 ekranlarının sevilen yarışması Yemekteyiz, bu akşam haftanın finali ile ekranlara geliyor. Birbirlerine puan veren yarışmacılar kimin birinci olduğunu belirledi! Yemekteyiz 'best of' final akşamı için heyecan dorukta. İddialı yarışmacının yarıştığı yemek programında bir kişi 10 bin TL'lik hediye çekini kazandı. Peki 29 Mart Yemekteyiz finalini kim kazandı? Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte detaylar...

YEMEKTEYİZ 29 MART KİM KAZANDI? YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz'de final heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm marifetlerini konuşturuyor. Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar. Beş yarışmacı da kendi günüsünde menüsünü belirtilen süre aralığında yapmaya çalışıyorlar.. Diğer katılımcılar ise günün yarışmacısının yapmış olduğu yemekleri, sunumunu ve masa düzenini yorumlayıp, gün sonunda buna göre puan veriyorlar. 10 bin TL'lik büyük ödülün sahibinin kim olacağı heyecanla bekleniyor.

HAZIRLIK SÜRECİ TAM 3 SAAT

Yemekteyiz yarışmasında kurallar gereği yarışmacılar yemeklerini 3 saat içinde hazırlamak zorunda. Yine kurallar gereği yarışmacılar herhangi birinden yardım almadan yemeklerini bitirip sunmak zorunda.

YARIŞMANIN FİNALİNDE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz birincisi belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

ESRA AYDOĞDU KİMDİR?

Haftanın ilk gününde yarışacak olan yarışmacı Esra Hanım 42 yaşında ve işletmeci. 19 yaşında bir oğlu 16 yaşında da ikizleri var. Spor Akademisi mezunu olan Esra hanım yıllarca basketbol oynamış ve Milli Takım’a kadar yükselmiş. Daha önce katıldığı Yemekteyiz yarışmasında birinci olan yarışmacı daha sonra katıldığı Masterchef yarışmasında hem baskın karakteri hemde lezzetli yemekleri ile adından çokça söz ettirmiştir.

TUĞÇE SÖKESOĞLU KİMDİR?

Haftanın ikinci gününde yarışan olan yarışmacı Tuğçe Hanım, 29 yaşında olan yarışmacı işletme sahibi. Aslen Rizeli olan yarışmacı konservatuvar mezunu. Daha önce katıldığı Yemekteyiz yarışmasında ikinci olmuştu. Katıldığı Masterchef yarışmasında 9 hafta yarışan yarışmacı sivri dili ile yarışmaya damga vurmuştu.

MELTEM ALAN TAŞBAŞ KİMDİR?

Haftanın üçüncü gününde yarışacak olan Meltem Hanım, 3,5 yıllık evli ve bir çocuk annesi. Bugüne kadar pek çok restaurantta çalışan yarışmacı anne olduktan sonra mesleğine bir süre ara vermiş.Daha önce katıldığı yemekteyiz yarışmasında üçüncü olan yarışmacı Masterchef yarışmasında ilginç karakteri ve mutfaktaki başarısı ile en çok konuşulan isim olmuş ve yarı finale kadar çıkmıştı.

MEHMET SUR KİMDİR?

Haftanın dördüncü gününde yarışan yarışmacı Mehmet Bey, 12 yıllık evli ve 3 çocuk babası. Aslen Diyarbakırlı olan yarışmacı uzun yıllar restaurantlarda çalıştıktan sonra şimdilerde kendi restauranlarını işletiyor. Yarışmacı daha önce katıldığı Yemekteyiz yarışmasında birincilik yaşamıştı. Masterchef yarışmasında tam 14 hafta kalan yarışmacı hem sempatik halleri hemde konuşmaları ile yarışmaya damga vurmuştu.

ERCAN UÇAR KİMDİR?

Haftanın sonun gününde yarışacak olan Ercan Bey, 6 yıllık evli ve iki çocuk babası. Aslen Maliye mezunu olan yarışmacı uzun yıllar yeme içme sektöründe operasyon müdürü olarak çalışmış. 11 sene İngiltere’de yaşayan yarışmacı daha önce katıldığı Yemekteyiz yarışmasında birinci olmuştu. Masterchef yarışmasında da kendine özgü karakteri ve çizgisi ile en çok konuşulan isimler arasına girmiştir.