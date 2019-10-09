Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef ŞEF KİM Elendi? MasterChef ŞEF eleme adayları kimler oldu?... MasterChef kim elendi, kim gitti? Kim veda etti? MasterChef ŞEF eleme adayları kimler oldu? MasterŞef Türkiye'de eleme adayları açıklandı. Master Şef'de yarışmasında ilk kaybeden takım ve eleme adayları belli oldu. Peki MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? Master Şef Türkiye'de kim elendi? İşte Master Şef Türkiye'ye ilk veda eden yarışmacı kim oldu? Tüm detaylar haberimizde. Masterchef 9 ekim de elenen isim kim oldu? asterchef'te ilk dokunulmazlığı kazanan takım mavi takım oldu. Kırmızı takımda dokunulmazlığı alan isim Eda oldu.Dokunulmazlığı kaybeden iki isim F.Batuhan ve Açelya...

Masterchef'te ilk dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef şefte ilk dokunulmazlığı kazanan takım mavi takım oldu. Peki Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef ilk dokunulmazlık oyununda İspanyol mutfağı hazırlandı. İki takımın da başarılı olduğu yarışta kazanan mavi takım oldu.

Masterchef'te Masterclass oyununu kim kazandı?

Masterchef'te Masterclass oyununu kazanan kırmızı takım oldu ve Danilo şeften pizza yapımını öğrendiler.

Ödül oyununu kim kazandı?

Geçtiğimiz akşam ekrana gelen son bölümde yarışmacılar kaptanlık yarışı adına gözleme yaptı. Gözlemesi şeflerden tam not alan Cemre, mavi takımın kaptanı olurken kırmızı takımın kaptanı da Cemre'nn tercihi sonrasında Eda oldu.

Kaptanlar belirlendikten sonra ise ödül için iki takım uykuluk yapmak için kıyasıya yarıştı. Eda kaptanlığındaki Kırmızı takım şeflerden tam not alırken ödülü yani Danilo Şef ile MasterClass'ta ders almayı hak ettiler.

Mustafa ceza aldı

Mustafa, şeflerle yaşadığı tartışma sonucunda ceza alırken takım elemeye gittiği durumda bireysel dokunulmazlık için yarışamayacağı da ortaya çıkmış oldu.