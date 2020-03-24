Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski TBMM Başkanımız ve 65. Hükümetimizin Başbakanı Sayın Binali Yıldırım'ın vefat eden kayınvalidesine Allah'tan rahmet, değerli eşleri Semiha Yıldırım Hanımefendi başta olmak üzere tüm aileye sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.