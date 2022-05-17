Ankara Temsilcimiz olarak göreve başlayan Akif Bülbül, ‘Başkent Notları’ köşesinde de yazılarıyla Ankara’nın nabzını tutacak. Gazeteciliğe 1983 yılında başlayan Akif Bülbül, birçok medya kuruluşunda çalıştı. 1989-2014 yılları arasında aralıksız olarak 25 yıl boyunca gazetemizin Ankara Haber Müdürlüğü görevini yürüttü. 2014-2016 yıllarında Gençlik ve Spor Bakanlığı Basın Müşavirliğinde çalıştı. Ardından medyaya döndü. Arkadaşımıza ‘Hoş geldin’ diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.
Ankara Temsilcimiz Akif Bülbül oldu
17.05.2022 - 05:12 | Son Güncelleme: 17.05.2022 - 05:29
Türkiye Gazetesi
Gazetemizde uzun yıllar emek veren, tecrübeli gazeteci Akif Bülbül, yeniden ailemize katıldı.
Etiketler : akif bülbül,
861333 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/medya/861333.aspx
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