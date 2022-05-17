Türkiye Gazetesi

Ankara Temsilcimiz olarak göreve başlayan Akif Bülbül, ‘Başkent Notları’ köşesinde de yazılarıyla Ankara’nın nabzını tutacak. Gazeteciliğe 1983 yılında başlayan Akif Bülbül, birçok medya kuruluşunda çalıştı. 1989-2014 yılları arasında aralıksız olarak 25 yıl boyunca gazetemizin Ankara Haber Müdürlüğü görevini yürüttü. 2014-2016 yıllarında Gençlik ve Spor Bakanlığı Basın Müşavirliğinde çalıştı. Ardından medyaya döndü. Arkadaşımıza ‘Hoş geldin’ diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.