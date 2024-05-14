Usta oyuncu Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun ve sinemasının duayen isimleri arasında yer alan Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Özellikle Yılan Hikayesi dizisindeki 'Belgin' karakteri ile hafızalara kazının usta oyuncu Ayten Gökçer'den üzen haber geldi. Gökçer, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Gökçer'in cenazesi 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.

Gökçer için devlet töreni yapılmayacak.

AYTEN GÖKÇER KİMDİR?

Asıl adı Ayten Kaçmaz olan Ayten Gökçer, 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara'da hayata gözlerini açtı. 1952 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne başladı ve 5 yıl sonra Muhsin Ertuğrul'un tavsiyesi ile Ankara Devlet Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu bölümünde görev aldı. 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçı kadrosuna katıldı.

1965 yılında yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı ve Ajda Pekkan, Erol Taş, Gönül Yazar ile beraber Galatasaray'ın efsane futbolcusu ve Gol Kralı Metin Oktay'la başrolü paylaştığı Taçsız Kral filmiyle sinemaya başladı. Ama sinemadan daha çok tiyatroya önem verdi. Yedi Kocalı Hürmüz adlı müzikalde Hürmüz rolü ile başrolde oynadı.

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

1988'de Devlet Sanatçısı olan Ayten Gökçer, pek çok ödül kazandı. 1999 yılında Yılan Hikayesi adlı dizi ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı. Gökçer'in kazandığı ödüllerden bazıları ise şöyle:

1966 - 1967 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü

1970 - 1971 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü

1974 Gazeteciler Derneği En İyi Sanatçı ödülü

1975 Gazeteciler Derneği En İyi Kadın Sanatçı ödülü

1976 Tercüman gazetesi okuyucu oyları ile Yılın Sanatçısı ödülü

1982 Ses Mecmuası Yılın En İyi Kadın sanatçısı ödülü

1989 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü

1990 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü

1992 Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü

1997 Türk İş Kadınları derneği En İyi Sanatçı ödülü