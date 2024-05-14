Mayıs ayında kışı yaşadılar! Lapa lapa yağdı, her yeri beyaza bürüdü

Kastamonu'nun yüksek kesimleri mayıs ayında beyaza büründü, evlerin çatıları ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Son günlerde yurdun doğu bölgelerinde görülen kuvvetli sağanak, Karadeniz'de de etkisini hissettiriyor. Kastamonu'da ise düşen sıcaklıklarla birlikte kent merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte Devrekani, İhsangazi, Daday, Araç ve Küre ilçelerinin yüksek kesimleri ile Ilgaz Dağı'na kar yağdı.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolu güzergahının Isırganlık ve 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde de etkili olan kar yağışı sonrası evlerin çatıları ile araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Sis nedeniyle de görüş mesafesi düştü.

Mayıs ayında yağan karı vatandaşlar cep telefonları ile görüntüledi.