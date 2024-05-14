Efsane geri dönüyor! Aziz Yıldırım 'kavga etmeyeceğiz' diyerek Mourinho'yu duyurdu

Altı yıl aradan sonra Fenerbahçe başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım iddialı dönüyor. "Mourinho'yu getireceğim ve istediği yıldızları transfer edeceğim" diyen Yıldırım, "Camia 3 Temmuz’daki gibi birlik olacak ve şampiyonluk gelecek" dedi.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olma kararı aldı. Efsane isim yarın veya perşembe günü düzenleyeceği basın toplantısıyla adaylığını resmen duyuracağını açıkladı. Yıldırım, “Aday olmamın sebebi altı yıldır dışarıda kalmamız. Bu süreçte olumlu veya olumsuz olayları görmek. Ondan önceki dört yılda neleri yanlış yaptık, onları tahlil ederek, bu süreci başlatıyoruz” derken, “F.Bahçe’nin ‘bizim çocuğumuz’ denilen isimlerle devam etme lüksü yoktur” sözlerini kullandı.

BÜYÜK HOCALAR LAZIM

Eski başkan, “Fenerbahçe artık büyük hocalarla, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm” bilgisini verirken, “Kendisine, ‘Fenerbahçe’nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe’ye ihtiyacın var’ dedim. Fenerbahçe’ye gel dedim. Benim arkadaşlarımla görüşmeler devam ediyor. Biz kazanırsak büyük ihtimal Fenerbahçe’nin başına getireceğim. Kendisi Konya maçını da canlı izlediğini söyledi” şeklinde konuştu.

KAVGA ETMEYECEĞİZ

Yıldırım, “Mou’nun isteği doğrultusunda oyuncu da alacağız. Diğer arkadaşlar da kazanırsa Fenerbahçe’ye gelmesini arzu ederim. İnşallah biz kazanırız ve Fenerbahçe’ye getiririm” derken, “Biz kimseyle kavga etmeyeceğiz. Fenerbahçe büyüktür, orada yapılan bazı yanlışları düzelterek, camiayı birleştirerek, 3 Temmuz sürecinde olduğu gibi güç birliği ile takımın şampiyon olmasını istiyoruz” vurgusu yaptı. Yıldırım henüz yönetimini oluşturmadığını, her duyulana inanılmamasını ekledi.

AVRUPA BASINI SALLANDI

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O BİR KUPA CANAVARI

Jose Mourinho’nun kariyeri büyük başarıları barındırıyor. Portekizli çalıştırıcı 2009-2010 sezonunda İnter, 2003-04 sezonunda Porto ile Şampiyonlar Ligi’ni kazandı. Premier Lig’de Chelsea’nin başında üç şampiyonluk aldı. İtalya Serie A’da da İnter’le arka arkaya iki şampiyonluk yaşadı. Real Madrid’le İspanya La Liga’yı kazanırken, Porto ile UEFA Kupası, M. United ile Avrupa Ligi, Roma’nın başında da Konferans Ligi’nde şampiyon oldu. Ayrıca Chelsea ile İngiltere, R. Madrid’le İspanya, İnter’in başında İtalya kupalarını elde etti. Portekizli çalıştırıcının Porto ile de iki lig şampiyonluğu var.