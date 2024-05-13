Umut Fener'in ekmeği! Kanarya son iki haftaya 6 puan geride girdi…

Nöbetten dümene geçen Batshuayi, Kadıköy’de perdeyi açan isim oldu. Devre biterken Djiku farkı ikiye çıkardı. Çağlar’la üçüncü golü bulan Kanarya, G.Saray’ın son dakikalarda kazanmasıyla son iki haftaya 6 puan geride girdi…

M. EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Şampiyonluk şansını Konya’da ateşe atan Fenerbahçe, Kadıköy’de Kayseri’yi misafir ederken kulaklar Karagümrük-Galatasaray maçındaydı. Takımın eksiği bol, umudu az, motivasyonu düşük de olsa sarı lacivertli taraftarın verdiği destek takdire şayandı. Mücadele öncesi İsmail Kartal’ın “rötarlı şov” niteliğindeki orta yuvarlak konuşmasına iyi reaksiyon verdi oyuncular. Kümede kalma hedefi içinde Fenerbahçe galibiyeti olmadığını gösteren Kayseri karşısında oynamak çok da zor olmadı.

BATSMAN FARKI

Eskikler sebebiyle Ferdi’yi bir defa daha sağ beke devşirip, solu ameliyat izleri henüz taze Oosterwolde’ye teslim eden İsmail Kartal’ın en büyük doğrusu yoklukta bulduğu Djiku olmuştu. Savunmanın sigortası, İsmail’in sakatlığında, “el bombası” Krunic’ten çok daha fazlasını yapabileceğini gösterdi. Fenerbahçe, Cengiz ve Tadic ile net pozisyonları heba ederken, kayıp Dzeko’yu nihayet kesebilen Batshuayi söke söke aldığı topu düşe kalka ağlara yollayınca sarı lacivertliler 18’de 1-0’ı buldu.

UMUDU KOVALADI

Nadir gelişen Kayseri ataklarını kolaylıkla savuşturan Fenerbahçe, 43’te Djiku’nun mükemmel plasesiyle skoru 2-0’a taşıdı ama moraller Olimpiyat’tan gelen beraberlik golüyle bozuldu. Yine de coşkusunu kaybetmeyen Fenerbahçe, Çağlar’ın giderayak attığı golle 59’da farkı açtı: 3-0. Sarı lacivertli ekip attığından fazlasını kaçırsa da 3 puanı hanesine yazdırıp şampiyonluk umudunu son iki haftaya taşıdı. Buna rağmen Ali Koç istifa tezahüratlarından kaçamadı.

“GURURUMUZ İÇİN G.SARAY’I YENECEĞİZ”

Fenerbahçe’nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku, Kayserispor maçında ön liberoda görev yaptı. 29 yaşındaki oyuncu, “İsmail Hoca beni 6 numarada oynattı. Sakat arkadaşlarımız geldiğinde yerime geçeceğim. Herkes G.Saray derbisini bekliyor. Kendi gururumuz için G.Saray’ı yenmeye gideceğiz” ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL “KENDİMLE İLGİLİ PLANIM YOK” DEDİ

93 puan topladıklarını ancak zirveden 6 puan geride olduklarını söyleyen tecrübeli hoca önümüzdeki sezonla ilgili bir düşüncesi olmadığını ifade etti

DERBİYİ KAZANACAĞIZ

Fenerbahçe’nin hocası İsmail Kartal, Kayserispor karşısında baştan sona üstün oynadıklarını ve galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Tarihî 93 puan rekorunu egale ettiklerini ancak buna rağmen zirveden 6 puan geride olduklarını söyleyen Kartal “Önümüzdeki hafta Galatasaray ile oynayacağız. Orada tek hedefimiz maçı kazanmak. Kalan iki maçı da kazanıp sonuçları göreceğiz” diye konuştu.

OLMAYINCA OLMUYOR

Bazı maçlarda hak etmedikleri puan kayıpları yaşadıklarını dile getiren Kartal, “Bazen futbolda olmayınca olmuyor. Sezon başında şampiyonluk hedefliyorduk. Şu an geldiğimiz noktada puan olarak gerideyiz” dedi. Tecrübeli hoca “Kendimle ilgili planım yok. Gel dediler geldim, git dediler gittim. Herhangi bir şekilde kalma gitme planım yok. Bunları konuşmanın zamanı değil” dedi.