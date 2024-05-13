Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Bonservisine 80 milyon Euro verilen yıldız isteniyor

Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde de karşı karşıya geldi. Orta sahalarını güçlendirmek isteyen kulüplerimizin, Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusunun peşinde oldukları iddia edildi.

Kariyerinde Porto ve Real Madrid gibi önemli kulüpler bulunan, şu an ise Manchester United forması giyen Casemiro için Türkiye iddiaları ortaya atıldı. Yıldız oyuncunun, sezon sonunda İngiliz ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusuyla ilgilendikleri iddia edildi.

80 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; 2022 yılında Real Madrid'den 80 milyon Euro gibi önemli bir meblağ ile transfer edilen Brezilyalı futbolcu, Manchester United'da beklentileri karşılayamadı.

Casemiro'nun istenen performans seviyesine ulaşamaması İngiliz takımından ayrılacağına dair söylentileri de beraberinde getirdi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY PEŞİNDE

Haberde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 32 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği iddia edildi ve iki takımın da deneyimli oyuncuyu alarak gelecek sezon kadrolarını güçlendirmeyi hedeflediği vurgulandı.

Manchester United ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Casemiro, bu sezon 30 maçta forma giyerken, takımına 5 gol, 3 asistlik bir skor katkısı sağladı.