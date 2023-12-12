MasterChef’te torpil mi var? Elenen yarışmacı Cemre’den şaşırtan cevap

12 Aralık 2023 13:32 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 14:13

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen yarışması MasterChef, torpil iddialarıyla gündeme geldi. Şeflerin yarışmacılara ayrımcılık yapıldığı iddialarına elenen yarışmacı Cemre Uyanık açıklama getirdi.

CEMRE HAYALLAERİNE VEDA ETTİ

Geçtiğimiz Pazar akşamı MasterChef’te eleme heyecanı yaşandı. Kıyasıya rekabet Dilara, Esra, Cemre ve Kıvanç arasında yaşandı. Dört isim ilk etapta torik ve meyan kökünden en lezzetli yemeği yapmaya çalıştı. Kıvanç ve Esra yüksek puanı alarak yarışmada kalmaya hak kazandı. Dilara ve Cemre ise ikinci etabın sonunda aralarında bir kez daha düello yaptı. İki yarışmacı da Somer Şef’in imza tabağını hazırladı. Performans sonucu Dilara 54, Cemre ise 50,5 puana ulaştı. Düşük puan alan Cemre hayallerine veda etti.

‘TORPİL YAPILIYOR’ İDDİASI

Yarışmada favori olarak gösterilen Cemre’nin az bir puan farkıyla elenmesi sosyal medyada ‘torpil yapılıyor’ yorumlarını beraberinde getirdi. Şeflerin Dilara’yı korumak için Cemre’ye az puan verdikleri yönündeki yorumlar ortalığı karıştırdı. Öte yandan tabaklarında sorun çıkmasına rağmen başarılı yarışmacıları dahi eleyen Dilara’nın torpilli olduğu dedikoduları aldı başını gitti.

“YALANCILIK VE İKİYÜZLÜĞÜ GÖRDÜM”

MasterChef Cemre Uyanık, sosyal medyada yayılan iddialar karşısında sessizliğini bozdu. Bir izleyici “Dilara’ya ve Sergen’e torpil yapılıyor” diye yorumda bulundu. Bu yoruma cevap veren Cemre, “Ben torpile falan inanmıyorum. Bu konuda çok netim çünkü MasterChef ailesi olarak oradan ekmek yiyen bir ton insan var. Hak yendiğine hiç şahit olmadım ama kişi bazlı yalancılık ve ikiyüzlülüğü gördü bu elf gözlerim” ifadelerini kullandı.