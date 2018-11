Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Üniversiteler, her ne kadar imtiyazını kaybedenler aksini iddia etseler de 2002 öncesine göre hem altyapı imkânları hem de akademik özgürlükler bakımından çağ atlamıştır” dedi. İstanbul Medeniyet Üniversitesinin Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılışı ile Ziraat Bankası Kütüphanesinin temel atma töreninde konuşan Erdoğan, özetle şunları kaydetti: Yatırım bedeli 65 milyon lirayı aşan bu önemli kütüphanemizin şimdiden üniversitemize, tüm hocalarımıza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin içinde de 5 milyon cildi ihtiva edecek dev bir kütüphaneyi inşa ediyoruz. Şöyle bir 5-6 ay içerisinde bitmek üzere. Ama bir başkasını da İstanbul’umuzda, tarihî Rami Kışlasını restore ediyoruz ve orayı da İstanbul’un en büyük kütüphanesi... Bunlar hepsi dijital ortamda da inşallah kayda alınacak.

Türk üniversitelerinin dünyadaki yükseköğrenim kurumlarıyla rekabet edebilmesi hatta onlardan katbekat üstün olması gerekiyor. Son Almanya seyahatimde şansölye ile konuşurken, ‘Üniversitelerinizdeki öğrenci sayısı ne kadar?’ diye sorduğumda, ‘3 milyon’ dedi. Biz şu anda 8 milyona ulaştık. Nitelik itibarıyla zayıf olabiliriz ama 5-10 sene sonra biz nitelik olarak da onları yakalayacağız ve geçeceğiz. Buna inanıyorum.

Erdoğan, dünyanın her bölgesinde üniversitelerin özgürlüğün merkezi olmalarının yanı sıra değişimin de öncüleri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

Ülkemiz hamdolsun geride bıraktığımız son 16 yılda üniversitelerin özgürleşmesi noktasında gerçekten başarı bir imtihan vermiştir. Üniversitelerimiz uzun yıllar kendilerini esir alan statükonun baskıcı, formatlayıcı, hürriyetleri kısıtlayıcı atmosferinden büyük oranda kurtulmuştur. Türk üniversiteleri, her ne kadar imtiyazını kaybedenler aksini iddia etseler de 2002 öncesine göre hem altyapı imkânları hem de akademik özgürlükler bakımından çağ atlamıştır. 28 Şubat döneminin faşist zihniyetinin üniversitelerimizde sebep olduğu tahribat, önemli ölçüde giderilirken, üniversitelerin kapıları tekrar milletin evlatlarına açılmıştır. Devleti tapulu malları gibi gören elitlerin himayelerinde serpilen kimi üniversiteleri adeta militan yetiştirme kampına dönüştüren terör örgütleri de buralardan temizlenmiştir.

ÜLKEDE KİTAP OKUYAN YOK

Gösterdiğimiz onca gayrete, verdiğimiz onca mücadeleye rağmen hâlâ arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamadığımızı üzüntüyle belirtmek istiyorum. Bilhassa kitap okuma, nitelikli akademik eserler üretme, bilimde çığır açan başarılara imza atma noktasında hâlâ oldukça gerideyiz. İstatistiklere göre, ülkemizde her gün televizyon izlemeye 6 saat, internete 3 saat harcıyoruz. Buna karşın kitap okumaya harcadığımız süre kişi başına günde birkaç dakikayı zor buluyor. UNESCO’nun kayıtlarına göre Türkiye, kitap okuma oranında dünyada 86. sırada bulunuyor. Bu bize asla yakışmayan bir tablodur.

DÜNYADA BİR NUMARAYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada ise hiçbir kadının sahipsiz bırakılmadığını belirterek şöyle konuştu:

İllerimizin hemen tamamında aile destek merkezlerini, aile sosyal destek programlarını ve aile eğitim-öğretim programlarını hayata geçirdik. Gençlerimizi evliliğe teşvik etmek için çeyiz ve konut hesaplarıyla onlara destek oluyoruz. Vatandaşlarımıza sağladığımız sosyal desteklerin önemli bir bölümü aynı zamanda aile bütünlüğünü sağlamaya yöneliktir. Yaşlıların ve engellilerin evde bakımlarını teşvik ederek, öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlayarak daha pek çok uygulamamızla ailelerimizin bir arada hayatlarını huzur içinde sürdürmelerini amaçlıyoruz. Araştırın, inceleyin, bakın. Batı’da bugün bizim yaşlılarımıza verdiğimiz önemi veren bir başka ülke yoktur. Biz bir numarayız. Yani evdeki bakımına varıncaya kadar biz bunu yapıyoruz. Başta Amerika olmak üzere daha sağlık reformunu bile geçiremediler. Biz bunu da hallettik. Şu anda bizim yaşlılarımızla ilgili uygulamalarımız hiçbir yerde yok. Dünyada en az gelişmiş ülkelere destek noktasında millî gelire oranla bir numaralı ülke Türkiye’dir.