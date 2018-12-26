Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batuhan Yaşar

ANKARA

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, 2018 yılı Türk dış politikasını değerlendirme toplantısında medya temsilcileriyle bir araya geldi. Birçok konuda önemli açıklamalar yapan Çavuşoğlu’nun sözleri özetle şöyle:



ABD’NİN ÇEKİLME KARARI: ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde birden Suriye’den çekileceğini söyledi. Bu karar bence ABD için de dünya kamuoyu için de bir sürpriz oldu ama isabetli bir karar. Fırat’ın doğusuna girme kararımızdan sonra Pompeo beni aradı. Yaptığımız görüşmede “Mademki bu çekilme süreci biraz zaman alacak, en azından sahada ABD ile Türkiye’nin iş birliğinin somut, olumlu bir şekilde neticelenmesi gerekiyor ve Menbiç yol haritasını (ABD) çekilinceye kadar uygulayabiliriz. Burada sözünde durmamış bir ABD görüntüsü vermemek için de önemlidir” dedik. Pompeo da hemfikir olduğunu söyledi. ‘İlk başta “Çekiliyoruz, nasıl olacak?” dedi. Biz de “Yarından itibaren çekilmiyorsanız, zaten gecikti yol haritasının uygulanması, bunu yapabiliriz’ dedik. Sonra “Bu konuyu askerlerimize bırakalım, askerlerimiz bir an önce bunu tamamlasın” dedik. Esasen bu çekilme sürecinin PYD/YPG’nin bölücü gündemine hizmet etmemesi gerektiğini de muhataplarımıza net bir şekilde ilettik. ABD Suriye’den çekilinceye kadar Menbiç yol haritasının tamamlanması için Washington ile mutabakat sağlıyoruz.

FRANSA’NIN SURİYE’DEKİ VARLIĞI: Fransa’nın YPG’ye destek verdiği biliniyor. Fransa’nın bölgeye ilave asker gönderdiğine dair bir bilgi yok ancak mevcudiyetini koruyacağını açıkladı. Yani burada Suriye’nin geleceğine yönelik katkı sağlayacaklarsa eyvallah ama YPG’yi korumak amacıyla kalacaklarsa, bunun kendilerine de YPG’ye de bir faydası olmaz

MOSKOVA ZİYARETİ: Rusya, Suriye sahasında bir aktör. Dolayısıyla yeni gelişmeleri Rusya ile değerlendirmemiz normaldir. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Rusya ziyareti yapacağız ve görüş alışverişinde bulunacağız.

ABD’NİN PATRIOT KARARI: Türkiye’ye “S-400’ü iptal edin” diyenler oluyor. Muhataplarımıza S-400’ün tamamlanmış bir anlaşma olduğunu ve geri dönüşün olmadığını söylüyoruz. ABD Kongresine de söyledik: “Bunun (Patriot) karşılığında S-400’ü iptal edin derseniz bu olmaz, bu tamamlanmış anlaşmadır” Onlar da tabii şaka yollu “Hiçbir zaman, hiçbir şey için geç değildir” diyorlar ama S-400’leri biz aldık. Patriot alırız ama aldığımız S-400’leri de iptal etmeyiz.

ERMENİSTAN İLE İLİŞKİLER: Yeni yönetim, (Ermenistan) ‘Ön koşulsuz Türkiye ile görüşmeye hazırız’ diyor ama bizim ön şartımız net. Azerbaycan’ın hassasiyetini dikkate almadan bir adım atar mıyız? Esasen hem Türkiye ile hem Azerbaycan ile ilişkileri aynı anda normalleştirecek adımları atmamız lazım, sıkıntıları çözmemiz lazım.

SURİYE REJİMİNE DE YPG'YE DE GÜVENİLMEZ

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin DEAŞ ile mücadelede terör örgütleri hariç herkesle iş birliği yapabileceğini vurguladığını, ancak Suriye’deki Esad rejimini kastetmediğini söyledi. Çavuşoğlu “Ben rejimi kastetmedim. Rusya’yı kastettim, aynı şekilde İran’ı da, koalisyonun içindeki ülkeleri de kastettim. Rejim burada YPG ile bir birleşmek istiyor, bir birleşmek istemiyor. Değişik konularda manevralara giriyorlar. Yani ikisi de güvenilmez. YPG de güvenilmez, rejim de doğrusu, güvenilmez. Esasen bizim yaptığımız iş bir taraftan Suriye’nin toprak ve sınır bütünlüğü bakımından da çok önemli, kritik. Rejimin burada YPG ile mücadele etmek gibi bir derdinin olduğunu da düşünmüyorum” diye konuştu.

GELİŞME BEKLİYORUZ

ABD ile ilişkilerde Halkbank’ın durumu sorulan Çavuşoğlu, ABD kanunlarını çok iyi incelediklerini ve neler yapılabileceğini belirlediklerini, avukatların da bu konuda çalışmalar yaptığını söyledi. ABD yönetiminin neler yapabileceğini ABD tarafının önüne koyduklarını dile getiren Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın da bundan etkilendiğini belirtti. Çavuşoğlu “Bu konuda gelişme bekliyoruz” dedi.

TRUMP MUTLAKA GELECEK

ABD ile Türkiye ilişkilerinde olumlu bir atmosfer bulunuyor. Ama ‘Tam manasıyla ABD müttefik olarak sorumluluklarını yerine getirdi mi’ derseniz ‘Bunun için çok erken’ derim. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikili görüşmelerinde Trump’ı Türkiye’ye davet etti. Trump da her zaman ‘Türkiye’yi çok seviyorum. Mutlaka geleceğim’ diyordu. Bunu birçok platformda tekrarladı. En son Cumhurbaşkanımız söylediğinde de ‘Mutlaka geleceğim’ dedi. Henüz bir tarih belli değil ama gelmek istediğini biliyoruz.

ABD'DEKİ FETÖ SORUŞTURMASINI CİDDİYE ALIYORUZ

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, ABD’denin FETÖ politikasını değerlendirdi. Çavuşoğlu “ABD ile FETÖ mensuplarının iadesi için görüşmeler sürüyor. 84 kişilik bir liste ABD Dışişleri Mike Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a verildi. İlave bilgi ve delilleri, Adalet Bakanlığımız bize ulaştırdıkça biz de muhataplarımıza ulaştırıyoruz. FBI tarafından ABD’de FETÖ hakkında yürütülen soruşturmayı ciddiye alıyoruz. Şüpheci yaklaşmakta haklıyız ancak bazı neticeleri görmeye başladık. ABD tarafı Türkiye’ye bilgi veriyor, ayrıca ABD’deki Türklerin de bu konuda bazı bilgileri aktarıyor. New York ziyaretim sırasında Güney New Jersey’de bir imamın tutuklandığını ve FBI’ın soruşturmasını yürüttüğünü bizim vatandaşlarımız söyledi” dedi.