Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de valiliği ziyaret ederek, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Millet Bahçesi'ni gezen Soylu, sporcularla bir araya geldi. Sporculara çeşitli hediyeler veren Bakan Soylu, bir öğrenciyle kafa topu oynadı. Ardından Millet Kıraathanesi'ne geçen Soylu, burada çay içip türkü dinledi. Bakan Soylu, son olarak 15 Temmuz Şehitler Parkı'nı gezdi. Bakan Soylu'ya ziyaretlerinde Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile diğer protokol üyeleri eşlik etti.