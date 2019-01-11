Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

ANKARA

Bütün MKYK üyelerine illerin dağıtıldığını kaydeden Ünal “Bu hafta sonu itibariyle MKYK üyelerimiz görev aldıkları illerde, ilçe belediye başkan adaylarımızı açıklayacaklar. On gün içinde bu illeri bitirmeyi planlıyoruz. Cumhurbaşkanımız 26’sında Gaziantep’i, 27’sinde Antalya’yı açıklayacak. Antalya ile beraber biz bütün illeri açıklamış olacağız. Ondan sonra da 31 Ocak Perşembe günü bütün illerimizi Ankara’da toplayacağız” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük tanıtım toplantısı gerçekleştirerek manifestoyu okuyacağını ifade eden Ünal “1 Şubat itibarıyla kampanyamızı başlatmış olacağız. Bu sene 60 günlük bir kampanya düşünüyoruz daha önceki yıllar 40 günlük kampanya yapıyorduk. Ama bu sene kampanyamızın planlamasını 60 gün olarak yaptık. Kampanyanın ilk 20 gününde 17 yıl boyunca her alanda yaptığımız işleri anlatacağız. Son 40 günde biz şehircilik alanında neler yapacağız onları milletimizle paylaşacağız” dedi. Cumhur İttifakı’nın seçimlerde elde edeceği başarının çok önemli olduğunu vurgulayan Ünal “Seçim ittifakı ile Cumhur İttifakı’nı birbirinden ayrı tutmak gerekiyor. İttifak, Yenikapı ruhuyla oluşmuş büyük bir doğal millet mutabakatının adıdır. İki genel başkan yardımcımız Cumhur İttifakı’nın illerde nasıl bir sonuç alabileceği konusunda bir pazarlık değil, karşılıklı bir istişare gerçekleştiriyor “ diye konuştu.