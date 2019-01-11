Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’un çekilme kararının ardından Türkiye’ye gelen ABD heyeti ile görüşmemesini “Ziyarete gelenler bizim muhatabımız değildi. O nedenle konuyu İbrahim Bey’e (Kalın) havale ettik” şeklinde değerlendirdi. AK Parti’nin Salı günü yapılan MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’la birlikte gelen ABD heyetinin Türkiye ziyareti hakkında kısa bir değerlendirme yaptı. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, “Zaten görüşmeden bir sonuç beklemiyorduk” dedi.

TAVRIMIZ DEĞİŞMEDİ

Erdoğan, Türkiye’nin Fırat’ın doğusu ile ilgili ısrarını sürdüreceğini belirterek, “Türkiye’nin tavrında bir değişiklik yok. Kararlılığımızı sürdüreceğiz, terör koridoruna izin vermeyeceğiz” diye konuştu. MKYK toplantısında söz alan bazı üyelerin de, Suriye’den çekilme konusunda ABD’de farklı görüşler olduğunu dile getirerek, “Yaşanan meseleler klasik ABD politika anlayışıyla, Trump’ın politika anlayışının farklılığından kaynaklanıyor. ABD’nin amacı, burada Kürt bölgesini kurtarmak” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

