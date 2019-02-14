Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin başını çektiği ittifakla ilgili “Bu partilerin çoğu belediye başkan adaylarını, maalesef partililer ve delegeler değil lobiler, terör örgütleri, marjinal çevreler belirliyor” dedi.

Mamak’taki Üreğil Millet Bahçesi’nde düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak gördüğünü belirterek şöyle konuştu: Sizlerle hesaplaşmak için adeta gün sayıyor. Yanlarına kimi almışlar? Kandil’den verilen emirlerle bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı HDP’yi almışlar, İYİ Parti’yi almışlar. SP’yi almışlar. Bu zillet, illet ittifakı. Bu partilerin çoğu belediye başkan adaylarını, maalesef partililer ve delegeler değil lobiler, terör örgütleri, marjinal çevreler belirliyor. CHP Genel Başkanının yardımcıları bu duruma isyan etmeye başladı. İmam-ı Gazali Hazretleri ‘Eğri ağacın doğru gölgesi olmaz’ diyor. Bunların doğru bir işleri, millet ve memleket faydasında tek bir projeleri yok.

Son günlerde kendilerini iyice kaybettiler. Daha önce milleti denize dökmekten bahsediyorlardı. Şimdi mezar kazmaktan bahsediyorlar. TV ekranlarında yorumcuları, sözde sanatçıları aracılığıyla size, bize olmadık hakaretler ediyorlar.

Şahsımı ipe götürmekle, zehirlemekle tehdit edecek kadar zıvanadan çıktılar. Gezi’de, 17-25 Aralık’ta tankla tüfekle 15 Temmuz’da başaramadıklarını şimdi başka bir yolla yapmaya çalışıyorlar. Bu uğurda ne kadar ilke, değer, insani hassasiyetleri varsa hepsini bir tarafa bıraktılar.

Üç beş oy daha fazla alabilmek için gittiler terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla pazarlığa oturdular. Türk siyaseti açısından gerçekten utanç verici sahnelere şahit oluyoruz. Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu parti olmakla övünen CHP’de Kandil’deki terör baronlarının sözü geçiyor.

KIYAS KABUL ETMEZ

Ankara’da Çevre Şehircilik Bakanımız, daha önce beş dönem Kayseri’de büyükşehir belediye başkanı yapmış olan Mehmet Özhaseki beyefendi kardeşimizi Ankara’ya büyükşehir belediye başkanı olarak gösterdik. Haseki’nin başarılarını Kayserililere sorun. Şimdi bu büyük birikimi Ankara’ya kazandırıyoruz. Muhatabı kim, rakibi kim? Bundan önce girdi kazanamadı. Ondan önce Beypazarı’ydı. Yahu Beypazarı ile Kayseri büyükşehir mukayese edilebilir mi? Birisi büyük şehir diğeri Ankara’da bir ilçemiz.

TANZİM SATIŞLARI EN ÜCRA KÖŞEYE KADAR GİDECEK

Türkiye Esnaf Buluşması programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin özellikle sebze ve meyve fiyatları başta olmak üzere günlük hayatını doğrudan etkileyen fırsatçılar karşısında haklı olarak çok öfkeli olduğunu ifade ederek “Biz de öfkeliyiz. Onun için bu tanzim satışların kurulması kararını aldık” dedi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Zincir marketler diyoruz ya şimdi bana buradan kızacaklar biliyorum. Ne yaptılar fiyatlarda, çağrılarımıza rağmen hiç indirmediler. Ama şu uygulamayı başlattık, şimdi zincir marketler de fiyatları indirmeye başladılar. Baktık ki sistem tam oturmadı, belediyelerimizin riyasetinde sizlerle iş birliği hâlinde bunları oturup konuşarak yeni bir yol haritası ve bu işi en ücra köşeye kadar inşallah dağıtım mekanizmalarını daha da güçlü kılarak bu adımları atacağız. İnşallah bu ekonomik tetikçilere de sağlamından bir Osmanlı tokadı hep birlikte vuracağız.