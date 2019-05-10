Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Reform Eylem Grubu Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, “Merhum Menderes’in 31 Temmuz 1959 tarihinde Türkiye adına yaptığı ortaklık başvurusuyla başlayan süreç, inişlerle çıkışlarla bugünlere kadar geldi. 60 yıldır Avrupa Birliğine tam üye olmanın mücadelesini veriyoruz. 60 sene içinde maruz kaldığımız onca çifte standarda rağmen yolumuzdan geri dönmedik. Avrupa Birliği kurumlarını, kendi hırsları, ön yargıları, küçük hesapları için istismar edenlere kesinlikle boyun eğmeyeceğiz” dedi.

Erdoğan, vize serbestîsinin sağlanması konusunda da şunları söyledi: “Vize serbestîsi sürecinde 72 kriterden 66’sını tamamlamış durumdayız, kalan 6 kriterle ilgili atabileceğimiz adımları en kısa zamanda atarak Avrupa Birliği’nin vize serbestîsinde ne kadar samimi olduğunu da göreceğiz.”

Türkiye’nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliğinin, ‘kurucu değerlerini temsil iddiasının’ havada kalmaya mahkûm olduğunun altını çizen Erdoğan, “Avrupalı muhataplarımızın Türkiye’ye yönelik ayrımcı ve dışlayıcı politikalara son vererek, uzun vadeli bir vizyonla, kazan kazan anlayışı içerisinde süreci ilerletmelerini bekliyoruz” dedi.

AB’YE TAM ÜYELİK KONUSUNDA KARARLIYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Avrupa Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti: Türkiye olarak, müzakere sürecinde karşılaştığımız çifte standarda rağmen stratejik hedef gördüğümüz Avrupa Birliği tam üyelik hedefine ulaşmakta kararlıyız. Ülkemizin tam üyeliği ekonomik, siyasi ve sosyal katkılarının yanı sıra Avrupa Birliği’ne daha katılımcı ve kucaklayıcı bir vizyon kazandıracak ve AB’yi küresel bir aktör haline getirecektir. Hal böyleyken, birkaç üye devletin engellemelerinden dolayı Türkiye’nin yıllardır ayrımcı ve dışlayıcı muameleye tabi tutulmasının haklı gerekçesi yoktur.