Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, İstanbulluların 31 Mart’ta sandığa usulsüzlüğün, haksızlığın ve organize şaibenin karıştığının farkında olduğunu söyleyerek “Bu öfkenin ve üzüntünün 23 Haziran’da sandığa yansıyacağını görüyoruz” dedi. Yönter, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimleri için yaptıkları çalışmaları gazetemize anlattı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yapılan görevlendirmede İstanbul’da birinci bölgeden sorumlu olan MHP’li Yönter, şimdiye kadar 9 ilçeye ziyaret gerçekleştirdiklerini söyleyerek “Genel Başkan’ımız İstanbul’da karargâhını kurdu. MHP olarak Binali Yıldırım’ın seçilmesi hususunda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Birinci bölgede bütün ilçelerimizi ziyaret ederek, hemşehri dernekleriyle temas kurarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. İstanbulluların 31 Mart’ta sandığa usulsüzlüğün, haksızlığın ve organize şaibenin karıştığının farkında olduğunu belirten Yönter “Bu şaibenin farkına varmaktan hem üzüntü duyuyorlar hem de öfkeliler. Bu öfkenin ve üzüntünün 23 Haziran’da sandığa yansıyacağını görüyoruz. Ortada mağdur falan yok. Mağdur İstanbul, İstanbullu kardeşlerimiz, millî irade ve demokrasidir” ifadesini kullandı.

“VATANDAŞ İKNA OLUYOR”

Zaman zaman ‘Ekrem İmamoğlu’nun elinden mazbatası alındı’ diyen vatandaşlarla da karşılaştıklarına dikkat çeken Yönter, seçmeni nasıl ikna ettiklerini şöyle anlattı: “Sandıktaki usulsüzlükleri, yapılan çirkinlikleri, organize haksızlıkları ve yolsuzlukları anlatınca vatandaşlarımız ikna oluyor. Bir de PKK’nın gün aşırı yapmış olduğu açıklamalarla İstanbul’un geleceğine sözüm ona hükmetme çabasına muazzam bir öfke duyuluyor. FETÖ’nün Ekrem İmamoğlu’na yönelik faaliyetlerine de tepki gösteriyorlar. Çalışmalarımızı gün geçtikçe daha da derinleştiriyoruz. Yüz yüze iletişime önem veriyoruz. AK Parti ile uyumlu bir dil kullanıyoruz. AK Parti ile programlarımız önümüzdeki günlerde belli olacak. Tam saha pres hâlindeyiz.”

MHP RİZE TEŞKİLATI 23 HAZİRAN’A KADAR İSTANBUL’DA ÇALIŞACAK

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin 23 Haziran’da yeniden gerçekleşecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde Ankara’da yaptığı toplantıya çağırdığı 15 il başkanından birisi olan Rize İl Başkanı İhsan Alkan ve beraberindeki il yöneticileri seçim çalışmaları için İstanbul’a gidiyor. 23 Haziran’da gerçekleşecek seçimlere kadar İstanbul’da çalışmalarını sürdürecek olan Alkan, İstanbul’da yaşayan Rizeliler ile bir araya gelerek seçim için destek isteyecek. Alkan’a bu ziyaretinde il yönetim kurulu üyeleri eşlik edecek. İstanbul’daki tüm Rizeliler ile bir araya gelmeyi hedeflediklerini dile getiren Alkan “Sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.