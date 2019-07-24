Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

AK Parti yönetimi, Erzurum’da yapılan bölge toplantısında belediye başkanlarına önemli mesajlar verdi. Başkanlara “halktan kopmayın” uyarısında bulunulurken “Vatandaş size ne zaman isterse ulaşabilsin. Sizi arayan, bir sorununu anlatmak için size ulaşmaya çalışan kişileri geri çevirmeyin” denildi. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, bölge toplantılarına hafta başında başladı. Erzurum’da gerçekleştirilen ilk toplantıda 15 ilden 104 belediye başkanı, il genel meclis başkanı, il kadın ve gençlik kolları başkanları katıldı. Toplantıya tecrübeli belediye başkanlarının yanı sıra bölgenin kendine has sorunlarıyla ilgilenen bakanlıkların bakan yardımcıları ve ilgili kurumların genel müdürleri de katıldı. Belediye başkanlarına liderlik, halkla ilişkiler, bütçe ve etkili iletişim gibi eğitimlerin yanı sıra gönül belediyeciliğine yönelik önemli mesajlar da verildi.

KİMSEYİ GERİ ÇEVİRMEYİN

Toplantıda, belediye başkanlarına “halktan kopmayın” uyarısında bulunulurken sürekli vatandaşla iç içe olmaları ve yapılan hizmetleri onlara en iyi şekilde anlatmaları istendi. Başkanların vatandaşların sorunlarına kulak vermesi istenen bölge toplantılarında “Vatandaş size ne zaman isterse ulaşabilsin. Sizi arayan, bir sorununu anlatmak için size ulaşmaya çalışan kişileri geri çevirmeyin. Telefonu açamıyorsanız bile daha sonra dönüş yapın ve onların sıkıntılarını dinleyin” talimatı verildi. Özellikle manifestoda yer alan başlıkların uygulanmasında ehemmiyet gösterilmesi de istendi.

“AYIN PERSONELİ” UYGULAMASI

Belediye başkanın yanı sıra belediye personelinin de vatandaşla diyaloglarında dikkatli olması istenerek, bu kapsamda belediye personelinin halkla ilişkiler konusunda eğitilmesi önerildi. Personelin bu konuda daha dikkatli olması için ‘ayın personeli’ gibi teşvik edici uygulamalara gidilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

MAHALLE MECLİSİ KURUN

Vatandaşla ile bağları güçlendirmek ve onları karar süreçlerine dâhil etmek için de her mahallede bir ‘mahalle meclisi’ kurulması, belirli aralıklarla düzenleyecek toplantılara da belediye başkanı ve belediyenin yetkili birimlerinin yöneticisinin katılması gerekliği anlatıldı. Belediye başkanlarından, kibirli davranmamaları, lüks ve şatafattan uzak durmaları istenirken, akrabaları, eş ve dostlarının belediye ile olan ilişkileri konusunda dikkatli davranmaları uyarısında bulunuldu.