Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünal, 23 Ağustos’ta ATO Congresium’da saat 17.00’de gerçekleşecek kutlamalara kimlerin davet edilip edilmediği sorusuna, “Kimlerin katılıp katılmayacağını isim isim konuşmak yerine kendisini aileye ait hissedenlerin davet edileceğini söylememiz yeterlidir. Kendisini aileye ait hissetmeyenleri davet etmemiz beklenemez” cevabını verdi.

Kutlamaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağını vurgulayan Ünal, “Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın katılımıyla sadece kurucularımız, MKYK üyelerimiz, il başkanlarımız, belediye başkanlarımız ve parti organlarından oluşan içe dönük bir toplantı gerçekleştireceğiz. İçe dönük olacak bu kutlamaya diğer partilerden isimler davet edilmeyecek” dedi. Bu arada kuruluş kutlamalarına eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Bakan Ali Babacan ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun davet edilmediği de öğrenildi.