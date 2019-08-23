Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan özetle şu mesajları verdi:

∂ Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak, Kıbrıs Türklerinin de adadaki ve bölgedeki çıkarlarını, aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz.

∂ Şayet yaşananlardan hâlâ ders almayanlar varsa onlara da gereken cevapları vermekten çekinmeyeceğimizin bilinmesini isterim.

∂ Kıbrıs’taki sorunun ortaya çıkışı da bugüne kadar gelişi de tamamen Rumların uzlaşmaz tavırlarından kaynaklanmaktadır.

∂ Türkiye’nin üç garantör ülkeden biri olması hasebiyle söz hakkı vardır ama hiç söz hakkı olmayanların burada tasarrufta bulunması bizi pek de ilgilendirmez.

∂ (Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon sondaj faaliyetleri): Arama çalışmalarına aynı kararlılıkla devam ediyoruz, edeceğiz. Doğu Akdeniz’de ne Türkiye’yi ne de KKTC’yi yok sayan hiçbir proje hayata geçemez. Türkiye burada asla haksız, adaletsiz bir yaklaşıma müsaade etmeyecektir. Doğu Akdeniz’de kendi yol haritamıza göre adım atmaya devam edeceğiz.

∂ Dün Kıbrıs Türklerinin kanını akıtarak adayı ele geçirmeye çalışanlar, bugün de siyasi ve ekonomik saldırılarla aynı amacın peşindedir.

∂ Kıbrıs Rum Kesimi, ancak samimi ve gerçekçi bir uzlaşma zeminine gelirse adada herkesin beklediği çözüm yolu açılır.

∂ Ana muhalefet partisinin başındaki zat, bizim orada olmadığımızı söylüyor. Demek ki Türk bayrağını tanımıyor.