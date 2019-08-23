Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları söyledi:



''Rahmetli Emine Bulut'un hunharca katledilmesi karşısında milletçe derin bir üzüntü yaşıyoruz. Bütün kadın cinayetleri aynı üzüntüyü oluşturuyor hepimizde. Karşı karşıya kaldığımız vahşet hafızamızı yeniden aynı acıyla yüzleştiren, bundan sonra yapmamız gerekenlerle ilgili hassasiyetimizi daha da arttırması gereken bir durum.

Konya'da da bir cinayet gerçekleşti. Milletimizde haklı bir infial oluşturması, bir annenin çocuğunun gözlerinin önünde hayatını kaybetmesi çok büyük bir üzüntü kaynağı. Cumhurbaşkanımız da hassasiyetlerinin altını çizdiler.

Hükümetin yapabileceği konular konusunda Aile Bakanlığımız harekete geçmiştir. Bakanlığımız konuya her aşamada müdahil olacaktır. Bu şahsın en yüksek cezayı alması en yüksek temennimizdir.

VAHŞET GÖRÜNTÜLERİNİN YAYILMASI BİR BAŞKA VAHŞETTİR

Burada sadece siyaset kurumunun vazifelerinin çok ötesinde bir durumla karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanımız da değindiler. Emine Bulut'un hayatını kaybetmesi kadar, hayatını kaybederken yardım etmek yerine birilerinin görüntü alma telaşına düşmesi, seyirci olması bunu geniş çaplı ele almamız gerektiğini düşündürüyor.

Orada bir insan hayatını kaybederken yardım etmek yerine görüntü almak işiyle uğraşmak gibi bir işle nasıl uğraşıyorlar?

Diğer bir üzüntü kaynağımız; sosyal medyada, medyada bu şekilde görüntülerin yayılması.

Vahşet görüntülerinin yayılması bir başka vahşettir. Sayın Cumhurbaşkanımız hassasiyetlerini ortaya koydular. Her türlü öneriye, işbirliğine açığız. Toplumun tüm hücrelerini, tüm vatandaşlarını ilgilendiren bir mesele. Bir kere daha milletçe başımız sağ olsun diyorum.''

AK Parti Sözcüsü Çelik'in gündeme dair diğer açıklamaları ise şöyle;

GÜVENLİ BÖLGE

''Güvenli bölge barış koridoru olacak, göç akımının durdurulması için görev icra edecek.''

AK PARTİ OLAĞAN KONGRESİ

''7'inci Olağan Kongremizin 7 Ekim 2019 itibariyle başlamasına karar verilmiştir.''

ABD'NİN PATRIOT TEKLİFİ

Tekliflerin süresi olduğu için otomatik olarak düştü.

EMİNE BULUT CİNAYETİ

Dünyanın her tarafında bu cinayetlerle ilgili yasal yaptırımların artırılması talebi geliyor. Geçmişten beri gündeme getirilen talepler yasaya dönüştürüldü. Şu anda yasal düzenlemelerdeki tartışmalardan çok, bununla ilgili tutum almakla ilgili tutum almak ortadadır. "Şu yasal düzenlemelerin yapılması lazım" şeklindeki düzenlemeler doyurucu derecede yapılmıştır.

Bir kadın çocuğunun önünde hayatını kaybediyor, fakat birisi tutuyor orada bunun görüntüsünü çekmekle uğraşıyor. Nasıl bir vahşet kültürüdür bu?

“YERİ GÖĞÜ İNLETMEMİZ LAZIM”

Vahşet dediğimiz şey, bir kişinin bir kişiyi öldürmesi bir sonuçtur. Gündemden kaldırılması gereken bir sürü basamak vardır. Aile içerisindeki konuşmalarda, STK'lara dönük yapabileceği eğitim faaliyetlerinde; sonuç olarak ortada böyle bir cinayet varsa onu gerçekleştir. Ama toplum olarak bu hepimizi ilgilendiren bir meseledir. Kadına veya çocuğa şiddet olduğu zaman. Yeri göğü inletmemiz lazım. Neşet Ertaş'ın dediği gibi "Kadınlar insandır, biz de insan oğluyuz" Bu bilinçle hareket etmek zorundayız.