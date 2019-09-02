Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya Mevlana Meydanı’ndaki Toplu Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan, CHP’li belediye başkan adayları ve Genel Başkanlarının seçim öncesi her konuda atıp tuttuklarını belirterek “Ulaşımda, süte, internete her şeyi bedava yapmaktan, işçi çıkarmayacaklarına kadar vermedik söz bırakmadılar. Üstelik, Bay Kemal ‘Namus sözü’ diyordu. Hep işleri güçleri yalan. İstanbul’u sel götürüyor başkan ortada yok. Ankara’da kimsesiz çocuklar sokağa atılıyor CHP’den ses yok. İzmir’de, Aydın’da, Muğla’da olup bitenleri anlatmıyorum. Böylece ne sözün, ne belgenin hatta ne de namus üzerine edilen yeminlerin bunların meşrebinde bir hükmünün olduğunu gördük. Seçim döneminde bir tiyatro oynamışlar. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin ajansı bol keseden vadedecek, adaylar kazanınca da bizle ilgisi yok diyecekler. Bu sahtekârlıktır, düzenbazlıktır” dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun, görevden alınan HDP’li başkanları ziyaret etmesini de eleştiren Cumhurbaşkanı şöyle konuştu: Bölücü örgütü güdümündeki partiye verdikleri destek ve sözleri harfiyen yerine getiriyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Diyarbakır’da kimlerle, neyi konuşuyor? Teröre bulaşmış olanlarla dirsek temasında ve ‘Sizlerle beraberiz’ diyorlar. Terör örgütünün güdümündeki partinin borazanlığına soyunuyorlar. Bunların ikiyüzlülüğü, nobranlığı millete karşıdır. Bugün milleti kandırdıklarını sananlar gerçek yüzleri ortaya çıktığında milletten hak ettikleri cevabı alacaklar

BU OYUNLAR TUTMAZ!

Davutoğlu’nun yeni parti çalışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan “AK Parti’den ne koparsak kârdır anlayışlı ile birileri sürekli şişiriliyor pohpohlanıyor. Biz bunları çok gördük. Hamdolsun bu siyaset mühendisliği oyunlarının hiçbiri tutmadı. Gidebilecekleri tek yer bir sonraki seçimde sandığın en dibi olacaktır. Siyaset, kapalı kapılar ardından kriz bekleyerek yapacak şey değildir. Siyaset hiçbir somut delili olmadan yapılacak ithamlar ve tehditlerle yapılacak şey değildir. Çıkacaksınız milletin karşısına ne düşündüğünüzü anlatacaksınız. Millete diyecek bir şeyiniz yoksa sadece kendi nefsiniz için konuşuyorsunuz demektir. Gurur, kibir.. Bunlarla yol yürüyenler bir yere varamazlar” ifadelerini kullandı.

DEĞİŞİMİ BAŞLATTIK

Cumhur İttifakı ile tarihî bir mücadele verdiklerini belirten Erdoğan, söyle konuştu: Kimin ne yaptığına değil kendimizin ne yaptığına bakacağız. Yanlışlarımız da olabilir. Kusursuzluk sadece Allah’a mahsustur. Biz hiçbir zaman kendi muhasebemizi yapmaktan ve gerekiyorsa bir takım adımlar atmaktan çekinmedik. Hesaba çekilmeden öne kendimizi hesaba çekeriz. Bugün de böyle bir ihtiyaç varsa gereken adımları atmayı zül değil milletimize karşı bir vazife addederiz. Raporlarımızı hazırladık. Kısa süre içinde 1 yıllık yeni yönetim sisteminde neler yaptığımızı milletimizle paylaşacağız. Partimizin olağan genel kurul sürecini de başlatarak orada bir değişim sürecini başlattık. İnşallah önümüzdeki dönem işlerin tıkır tıkır yürüdüğü ve hedeflerimize ulaştığımız bir dönem olacaktır. Önümüzde kesintisiz 4 yıllık bir süre var. 2023 yılında Türkiye’yi iftiharla anlatabileceğimiz bir yere getirebiliriz. Bir konuda sağlam durmamız gerekiyor.