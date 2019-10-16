Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PKK imha edilirken sessizliğe bürünen Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yine skandal ifadeler kullandı. “Türkiye’nin Orta Doğu batağında ne işi var dedik. Türkiye’nin geleceği için bütün yanlışları düzeltmesi için bu orduya yetki verdik. Şehitlerimizin sorumlusu kim?” diyen CHP lideri, hükûmeti “kahramanlık edebiyatı yapmakla” suçladı. FETÖ yalanına sarılan Kılıçdaroğlu “Suriye’ye silah gönderdiler. Suriye’ye dünyanın her tarafından teröristleri toplayıp Türkiye üzerinden gönderdiler. Suriye’de yaralanan teröristleri Türkiye’ye getirip gizli gizli tedavi edip tekrar Suriye’ye gönderdiler” diyerek Batı’ya iftira malzemesi verdi. FETÖ’cü askerlere de sahip çıkan Kılıçdaroğlu “Bir grup annemizi TBMM’ye almamışlar. Neden annelere saygı duymuyorsunuz? Harp okulu öğrencilerinin anneleri Meclis’e girmek istiyor ama gözaltına alınıyorlar. Bu, kabul edilebilir bir şey değildir. Annelerin söyleyecekleri varsa niçin polisleri annelerin üzerine salıyorsunuz?” diye konuştu.