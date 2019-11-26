Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker DOHA

Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite’nin 5. Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Katar’ın başkenti Doha’da Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada “Bugün Katarlı muhataplarımızla verimli başarılı samimi görüşmeler yaptık. Geçen sene İstanbul’da aldığımız kararların takibini gerçekleştirdik. İmzaladığımız yeni anlaşmalarla işbirliğimizi daha da perçinledik. Katar’la askeri, güvenlik ve savunma sanayi alanındaki ortak projelerimiz ikili münasebetlerimizin omurgasını teşkil ediyor. Katar’ın güvenliğini ülkemizin güvenliğinden asla ayrı tutmuyoruz. Sizler bu alandaki çok yönlü işbirliğimizin sahadaki en net nişaneleri durumundasınız. Gerilimlerin arttığı bir dönemde, bölgesel ve küresel barışa katkı sağlamak maksadıyla Katar’dasınız. 2015 yılından beri müştereken icra ettiğiniz eğitim ve tatbikatlarda Katar Silahlı Kuvvetleri’ne önemli katkılarda bulundunuz. Varlığınızla körfez ülkeleriyle 2017’de başlayan krizden bu yana Katarlı kardeşlerimizin huzur ve güveninin teminatı olduğunuz. Duruşunuzla, Katar halkının gönüllerinde taht kurdunuz” şeklinde konuştu.

Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığının kardeşlik, dostluk, dayanışma ve samimiyetin timsali olduğunun altını çizen Erdoğan “Muadilleri gibi çıkar temelli hegemonyacı bir zihniyetin ürünü asla değildir. Bu üssün kapatılmasını talep edenler ülkemizin Katar’ın kara gün dostu olduğunu hâlâ idrak edemeyenlerdir. Bizler tarihimizin hiçbir döneminde dostlarımızı tehditler ve tehlikeler karşısında yalnız bırakmadık, bırakmayız. Türkiye olarak köklü bağlarımızın bulunduğu Körfez bölgesinin barış, güvenlik ve istikrarına büyük önem atfediyoruz. Bu bölgenin huzurunun tüm Orta Doğu’nun istikrarı bakımından anahtar rol oynadığına inanıyoruz” diye konuştu.

ÜSSÜN İSMİ HALİD BİN VELİD

Erdoğan, “Komutanlığımızın daimi olarak konuşlanacağı yeni Tarık Bin Ziyad Kışlasının inşası tamamlandı. Bugün bu kışlamızın adını da Savunma Bakanımızdan öğrendim. İnşallah ‘Halid bin Velid’ adıyla orası anılacak. Hayırlı olsun” dedi.