Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batuhan YAŞAR



Milli Savunma Hulusi Akar, hafta sonu Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılacak Libya konferansından sonuç çıkacağını düşündüğünü söyledi. Akar, “Orada ne işimiz var” diyen muhalefeti de eleştirerek, “Libya’da bizim bir geçmişimiz var. Kültürel birliğimiz söz konusu. Eski günlerden kalma Türk asıllı önemli bir nüfus var. Bazı ülkeler binlerce kilometreden gelip müdahil oluyorlar. Libya bizim denizden sınırdaşımız. Burnumuzun dibi. Afrika ülkeleri dahil müdahil olmuş. Bu nedenle bizim orada neden bulunduğumuz sorusu havada kalıyor. Bizim buraya seyirci kalmamız söz konusu değil” dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, medya temsilcilerinin sorularını cevaplandırdı. Akar özetle şunları söyledi:

LİBYA’YA SEYİRCİ KALMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL

Libya’da bizim bir geçmişimiz var. Kültürel birliğimiz söz konusu. Eski günlerden kalma Türk asıllı önemli bir nüfus var. Bazı ülkeler binlerce kilometreden gelip müdahil oluyorlar. Libya bizim denizden sınırdaşımız. Burnumuzun dibi. Afrika ülkeleri dahil müdahil olmuş. Biz BM’yi referans alıyoruz. BM tarafından tanınan bir hükümet. En azından fikren yanında yer alıyoruz. Bu nedenle bizim orada neden bulunduğumuz sorusu havada kalıyor. Bizim buraya seyirci kalmamız söz konusu değil.

İmzalanan muhtıra güvenlik askeri işbirliği ile alakalı. Burada personelimiz var, eğitim veriyorlar oradaki karar vericilere danışmanlık yapıyorlar. Bu tamamen askeri eğitim işbirliği bizim 76 ülkeyle böyle anlaşmamız var. BMGK’nın tanıdığı Serrac hükümetinden Cumhurbaşkanımıza davet geldi. Değerlendirildi, Meclis’ten yetki istendi, tezkere çıktı. Bu elimizde. İlgili bakanlıklar ve kurumlarla görüşüyoruz. Şuna göre faaliyetleri sürdürüyoruz.

- Mutabakat muhtırasında savunma güvenlik işbirliği ofisi kuruluyor. Libya hükümetinin askeri ihtiyaçları neyse buna dönük işbirliği oluşturuluyor. Oradaki birliğin ismi “Libya Eğitim Ve İşbirliği Timi.

-Libya’nın yönetimi egemen ve bağımsızdır. Kendilerinin parası var, istedikleri silahlar varsa alabilirler.

MUHATABIMIZ HAFTER DEĞİL RUSLAR

Ateşkes için önder olalım dedik. Moskova’ya gittik. Hem Rus hem Serrac tarafıyla konuştuk. Onlar imzaladılar. Metinlerde bir tartışma yok. Hafter tarafının zaman istediği bu nedenle ikna olduğu söyleniyor. Ateşkesi tanımadıkları yönünde bir açıklama geldi. Bunun sahada karşılığı yok.

Sosyal medyada çıkan önü sonu belli olmayan bir tweet. Hafterin de kendine göre bir mekanizması var sözcüsü vs. Onlarda böyle bir açıklama yok. Bu konuda bize muhatap Ruslardır.

BERLİN’DEN SONUÇ ÇIKACAĞIIN DÜŞÜNÜYORUZ

Trump hariç liderler 19 Ocak’ta Berlin’de bir araya gelecek. Hafter ve Serraç da orada olacak. Sonuç çıkabilecektir diye düşünüyoruz. Türkiye’nin Rusya ile birlikte olayı domine etmesi bazıları tarafından hoş karşılanmadı tahmin ediyoruz. Hafter’e bir şeyler fısıldadılar. Hem koparmadı bağlantıyı hem imzalamadı.

HAFTER İMZALAMAZSA LİBYALI KARDEŞLERİMİZE DESTEK VERİRİZ

Hafter’in imzalamaması durumunda, en kötü senaryoya Libya’yı kardeşlerimiz mücadelelerine sürdüreceklerdir. Biz de desteği sağlamaya devam ederiz. Libya’da Rusların Wagner’i, BAE güçleri hatta Fransa’nın olduğu söyleniyor. Biz de oradaki varlığımızla günün birinde onlarla karşı karşıya gelir miyiz? Gelmek istemeyiz. Onlar da istemez sanırım.

İDLİB’DE GÜVENLİ ALAN OLUŞTURMAK İSTİYORUZ

Sınırımızdaki insan sayısı 600 bine dayandı onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Soçi mutabakatından sonra rejim sözünde durmadı. Mülteci durumuna düşen İdlibli kardeşlerimiz hükümet kontrolünde bir alana gitmek istemiyorlar biz de Rusya ile konuşalım ‘bir güvenli alan oluşturalım’ diye düşünüyoruz.

Bizim oradaki gözlem noktalarından çekilmemiz söz konusu değil. Oradayız. ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışında görev yapıyor arkadaşlar. Gözlem ve raporlarımız sürecek

İRAN-ABD ARASINDAKİ TANSİYON DÜŞÜYOR

Kasım Süleymaniye operasyon sonrası bölgede tansiyon yükseldi. İki taraf da duygusallık geçtikten sonra aklıselim davranmanın doğru olduğunu düşündüler biz de muhataplarımıza sükunet tavsiye ettik. Şu anda ivme de sükunet ve istikrara döndüğü yönünde. Tansiyonun düşmekte olduğunu değerlendiriyoruz ve telkin ediyoruz. Dün (önceki gün) yine NATO unsurlarının bulunduğu bölgeye füze saldırısı oldu can kaybı yok. Tamamen kamuoyu baskısı ve duygusallık olarak görüyoruz.

IRAK’TA İSTİKRAR OLMASI BİZİM LEHİMİZE

Iraklı kardeşlerimiz ile temasımız sürüyor onlar da tansiyonun düşmesini istiyorlar. Irak’ta istikrar olmazı bizim lehimize. Irak’taki askeri varlığımız konusunda onların hassasiyetine saygı gösteriyoruz kamuoyu önünde rencide olmamaları için dikkat ediyoruz. Irak’la işbirliğinden memnunuz.

S400’LER NİSAN YA DA MAYIS’TA TAM AKTİVE OLACAK

S400 eğitim süreci ve kurulum çalışmaları devam ediyor. Gerçekten ilkeli olma meselesi bu. Cumhurbaşkanımız ne açıkladıysa faaliyetlerimiz planlı sürüyor. Nisan ya da mayısta tam aktive olacak. ABD, Patriot için ‘hayır’ dedi, S400 aldık. Geldik F35’lere. Devlet olarak 1.4 milyar dolar taksitini ödedik. Diyorsunuz ki ‘bunu almayın’. Biz ortağız orada. ‘S400 alırsanız F35 vermeyiz’ diye bir madde var mı, yok. Bu tür çözüm odaklı girişimlerde bizimle birlikte olmazsanız bizim de başka arayışlara girmemiz en doğal hakkımız, bu nereye gider bilemem. Suriye’de S400 var yanı başında İsrail’de F35 uçuyor.