Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeli, Ankara'da, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika töreninde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Bilginler muazzam araştırmalar yapıyordu. Işık Doğu'dan yükseliyordu. Nereden nereye geldiğimizi sorgulamak zorundayız.

Türk milleti zafer sancağının her dönem taşıyıcısı olmuştur. Türk İslam kudreti yanlış kılıç, gaza ve cihatla başarıya ulaşmamış kalemle kitapla gücüne güç katmıştı.

Türk İslam kültürü gelişme rotasını koruyamamıştır. Geçmişi geleceğe ekleyecek yeni bir kulvar açılamamıştır. Bugün Ortadoğu’da herkes birbirine hasımdır.

Bir karıncanın hakkını bile koruyan bir dini karalamak, Türklüğe saldırmak nasıl bir gözü dönmüşlüktür?

Dışarıdan gelip yenemeyenler içeriden deniyorlar. PKK, DAEŞ, FETÖ kiralık tetikçiler, zillete düşmüş bazı siyasi partiler bunlardandır.

CHP, bunların kontorolündedir, İP bunların kolcusudur, HDP bunları aparatıdır. Türk İslam alemi direnmelidir. Huzur herkesin hakkıdır.

İnsanca yaşam herkesin ortak kaderi olmalıdır. Türk milliyetçiliği mazlum milletlere umut olabilecek seviyededir.

Türkiye'nin emperyal hedefler taşıdığını iddia edenler zalim piyonlarıdır. Bunlar gitsin terörist Demirtaş’ın tiyatrosunu izlesinler.

Sağlıklı ve ayakları yere basan aynı zamanda kökünden ve öz değerlerinden kopmayan değişim dinamikleri kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Tarih şuuruna sahip toplumların geleceği kavrama ve kurma iradesine haiz milletlerin çağın gerisine düşmeleri, hadiseleri geriden takip etmeleri aklın doğasına aykırıdır. Geçmişi kucaklamadan geleceğin köprülerini kurmak hakikaten de hezeyandır.

HDP terör aparatıdır. Türk İslam alemi direnmelidir. CHP sapıtsa da buna Cumhur İttifakı olarak izin vermeyeceğiz."