Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Yılda 3 bin ile 6 bin ton arasında kullanım dışı mühimmatı işleyecek bu tesis sıfır atık ilkesiyle tüm ürünleri geri dönüşüme hazırlayacak.

Bu vesileyle ülke genelinde sıfır atık konusuna verdiği ehemmiyet sebebiyle eşime çok çok teşekkür ediyorum.

Hamdolsun ayağımızı bastık hiçbir yerde mahcup olmadık. Hedeflerimize doğru yürürken tüm dünyaya mertlik dersi verdik.

Savunma sanayi bütçemiz 60 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Sektörün cirosu 9 milyar dolara yükseldi.

Daha önce yok seviyesinde olan araştırma geliştirme harcamaları 1,5 milyar doları buldu.

YERLİLİK ORANIMIZA YÜZDE 70'E YÜKSELDİ

Türkiye'nin son 17 yılda savunma sanayi alanında yürüttüğü çalışmalar olmasa kendi topraklarımızda bile terörle mücadele edemez hale gelebilirdik. Yaptığımız hamleler sonucunda yerlilik ve millilik oranı yüzde 20'den yüzde 70'lere çıktı. Yerlilik ve millilik özellikle savunma sanayiinde olmazsa olmaz bir şarttır.

Libya ve Suriye'de karşılaştığımız durum füze savunma sistemlerine daha çok önem vermemiz gerektiğini göstermiştir.

Aselsan ve Roketsan tarafından tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen hava savunma sistemini çok ama çok önemli görüyorum.

İnşallah bu sistemi mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek eksiği gidermiş olacağız.

Uzun menzilli hava savunma sistemimiz siperin de çalışmalarında öneli mesafe kat ettik.

ÇIKARMA GEMİMİZ ANADOLU TAMAMLANMAK ÜZERE

Havuzlu çıkarma gemimiz Anadolu'yu tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu sene sonunda deniz kuvvetlerimize teslim edeceğiz.

İnşallah inanıyorum ki bu tersanelerimizden biz ideal olanını şöyle bir uçak gemisini de yapacağız.

YERLİ SAVAŞ UÇAĞIMIZI 2023'TE HANGARDAN ÇIKARACAĞIZ

Tasarımından üretimine her aşamada yerli olacak savaş uçağımızı 2023'te hangardan çıkaracağız. Türkiye'yi F-35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı kendi milli savaş uçağımızla vermiş olacağız.

Tamamen yerli tasarım olan Gökbey helikopterimiz de seri üretime geçecek.

Bu konularda en önemli iş tasarım. Bu konuda çok güçlü bir gençliğimiz var. Bu işi başaracağız.