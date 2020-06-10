Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seçilmiş olmanın, suçluları masum, işlenen suçları mazur hâle getirmeyeceğini dile getiren Destici “Devletin varlığı, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruyacağı” üzerine yemin edip, 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün katillerine saygı duruşunda bulunan veya terör örgütüne katılımların “doğal süreç” olduğunu ifade edebilenlerin, TBMM’nin çatısı altında bugüne dek bulunabilmelerinin bile kendileri için utanç vesikası olduğunu vurguladı. Destici, Ayasofya Camii’nin tekrar ibadete açılması ile ilgili de “Ayasofya fethin sembolü ve kılıç hakkıdır. Bize göre Ayasofya’yı ibadete açmak, fethin bir gereği ve emanete sahip çıkmanın ötesinde bir egemenlik ve bağımsızlık meselesidir” diye konuştu.