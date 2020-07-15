İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Erdoğan ve Trump, hem 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılması hem de Libya’da kalıcı istikrarın sağlanması için iki müttefik olarak daha yakın çalışma hususunda mutabık kaldı. Beyaz Saray’dan da görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump, ABD ve Türkiye arasındaki pozitif ticaret ilişkilerini görüştü ve bölgesel konuların müzakere yoluyla çözülmesinin gerekliliğine olan inancımızın altını çizdi” denildi.
100 milyar dolarlık hedefte mutabakat
15.07.2020 - 02:52 | Son Güncelleme: 15.07.2020 - 02:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
Etiketler : erdoğan,erdoğan trump,
718061 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/718061.aspx
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