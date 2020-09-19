Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Toplantıda, AK Parti’nin 1 milyon yeni üye hedefi olduğunu hatırlatan Erdoğan “Yeni üye konusunda İstanbul güzel bir başarı yakaladı. Şimdiye kadar 601 bin yeni üyemiz oldu. İstanbul başardı, aynısını sizden de bekliyorum” dedi.

Koronavirüs salgınındaki vaka artışlarına dikkat çeken Erdoğan “Vatandaşlarla bu süreçte bir arada olmaya devam edin. Kapı kapı dolaşın ancak, pandemi nedeniyle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymayı ihmal etmeyin” diye konuştu.

İl kongrelerinin ekim ayında yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı “Bu kongrelerin büyük çoğunluğuna geleceğim. Katılamadıklarıma da video konferans yöntemiyle bağlanacağım. Bugüne kadar 577 ilçe kongremizi gerçekleştirdik. Kongrelerin sonucuna göre, yüzde 51 oranında yeni ilçe başkanlarımız ve yeni yönetimleriyle yola devam ediyoruz. Son iki senede bu oran yüzde 61’i buluyor” ifadelerini kullandı. AK Parti kurmayları, kongrelerin tamamlanmasıyla birlikte partideki değişim oranının yüzde 65’i bulacağını aktardı.