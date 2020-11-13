Dişişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Burkina Faso'nun Tin-Akoff şehrinde bir askeri konvoya yönelik olarak 11 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında 14 askerin hayatını kaybettiği ve 8’inin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz” denildi.
Dışişleri Bakanlığı Burkina Faso’daki terör saldırısını kınadı
13.11.2020 - 17:55 | Son Güncelleme: 13.11.2020 - 17:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso’da Tin-Akoff şehrinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dişişleri Bakanlığı,Burkina Faso,terör saldırısı,kınama,
746284 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/746284.aspx
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