Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti'nin 4 temel özelliği olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Bu özellikten biri olmazsa, AK Parti ve dava hareketinde eksiklikler ortaya çıkar. Birincisi AK Parti, demokrat bir partidir. Bunlarda öncelik sıralaması yapmıyorum, yan yana koyuyorum. Bu memlekette millet iradesinden başka hiçbir iradeye 'Eyvallah' demez. Milletin oyuyla seçilene sonuna kadar saygı gösterir. Milletin iktidarını, milletin en önemli tercihi olarak görür ve o tercihe sonuna kadar saygı gösterir. Bizimle diğerleri arasındaki fark da budur" diye konuştu.

Demiröz: 240 bin yeni üye kazandırdık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de yaptığı konuşmada şunları söyledi; "Cumhurbaşkanımız, AK Parti’nin kuruluşunu ilan ettiği gün ‘Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.’ demişti. O günden bugüne Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmadı. AK Parti bugün 11 milyonu aşkın üyesiyle dünyada en fazla üyeye sahip partilerden biri. Sadece son 1 yılda İstanbul Teşkilatımız yeni üye çalışmaları kapsamında 240 bin seçmeni, AK Parti ailemize kazandırdı. Hükümetlerimiz boyunca Doğu-Batı ayrımı yapmadan ülkemizin her tarafında ihtiyaç duyulan hizmetleri ulaştırdık. Ülkemizin dört bir yanına yeni yatırımlar, dev projeler kazandırdık. Milli iradeden beklediği desteği alamayan CHP, iktidar hayalini darbecilere, yurt içi ve yurt içindeki illegal örgütlere bağlamış durumda. Kiralık vekillerle parti kuranlara inat AK Parti’nin bizatihi kurucusu milletimizin ta kendisidir."

Şenocak: Hani israf vardı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da CHP'li İBB yönetimini eleştirdi. Hizmet araçları üzerinden israf edebiyatı yapan CHP’li İBB Başkanı’nın daha yüksek maliyetle yeni araçlar kiraladığını belirten Şenocak, "CHP’li İBB Başkanı, Yenikapı’ya hizmet araçlarını dizip israf edebiyatı yapmıştı. Ancak 1,5 yılda 10 binin üzerinde yeni araç kiraladı. Üstelik Yenikapı şovundan sonra gönderdikleri hizmet araçlarını 3 katına geri kiraladılar. Meclis Araştırma Komisyonu’nun denetim raporuna göre; AK Parti döneminde 1.289 TL’ye kiralanan araçlar, CHP döneminde 3.400 TL’ye kiralandı. CHP’li İBB Başkanı 1,5 yılda 10 binin üzerinde yeni araç kiraladı. Hani israf vardı? Hani o araçlar gereksizdi? Hani tasarruf yapacaktınız? Yalan ve beceriksizlik; CHP siyasetinin özeti" dedi.

Bu yüzden iktadır yüzü görmüyorlar

CHP’li Berhan Şimşek’in skandal açıklamalarını sert sözlerle eleştiren Bayram Şenocak, “Sözde Cumhurbaşkanı ifadesiyle faşist yüzünü bir kez daha ifşa eden CHP zihniyeti, şimdi de bu ülkenin valilerini, kaymakamlarını hedef alıyor. Bunlar, milletine ve devletine canı gönülden hizmet eden valilerimize, kaymakamlarımıza 'Militan' diyecek kadar alçaldılar. Geçtiğimiz günlerde de askerimize, polisimize benzer çirkefliklerde bulunmuşlardı. CHP zihniyetinin gerçek yüzü budur. Bu nedenle milletimiz, bu CHP zihniyetine iktidar yüzü göstermiyor" diye konuştu.

CHP’nin yeni adı CHDP’dir

CHP’li Esenyurt Belediyesi’nin terör örgütü PKK yuvasına özel dezenfektan hizmeti vermesini eleştiren Şenocak, “CHP’li Esenyurt Belediyesi, terörist başı Apo’nun posterleriyle donatılan PKK yuvasına özel dezenfektan hizmeti veriyor. Bu CHP, terör örgütleriyle iş tutuyor dedik. Bunların İstanbul İl Başkanı militanlarla iş tutuyor dedik. İşte, ispatını yerel yönetimlerde görüyorsunuz. Bir süre önce de CHP’li Küçükçekmece Belediyesi, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin amblemini bir çocuk parkına motif olarak işlemişti. İşte bu nedenle artık CHP’nin yeni adı; CHDP’dir. Çünkü bunlar kardeş, bunlar ortak.” dedi.