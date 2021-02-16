Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Yunus Emre'yi minnetle yad ediyorum. Yunus'un insan sevgisini esas alan düşüncesi tüm dünyada barış sloganlarına dönüştü. Bu sene İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 100. yılıdır. Yine 2021 senesi Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümüne tekabül ediyor. UNESCO 2021 yılını Yunus Emre'ye adadı. Yunus Emre ve Türkçe kapsamında, Cumhurbaşkanlığı himayesinde birçok etkinlik düzenleyeceğiz.

Yunus Emre bir insan-ı kamil olarak yetiştirildi. Aşık Yunus İslam'da tecelli eden bütün güzellikleri aşk ilmeğinden geçirerek kelimelere, ilahilere döktü. Vefatının üzerinden tam 7 asır geçmesine rağmen Yunus Emre'yi her dem taze tutan sır bu aşktır.

Aşk odunda pişirdiği şiirleri ilahileri ve sözleri ile Yunus Emre de aşk medeniyetinin bayraktarı olmuştur. Anadolu'daki 700 yıllık varlığımızı temsil eden gönül evidir. Yunus, bizim Yunus, derviş Yunus, aşık Yunus budur. Yunus Emre aynı zamanda güzel Türkçemizin de mimarıdır. Türkçe'nin aşk ve mana dili olmasını sağlamıştır. Türkçe dilimiz kimliğimizdir. 'Kelimeler asırlar boyunca tek tek işlenmiş mücevherlerdir.' Çörek otundan güneşe kadar düşüncemiz, fikrimiz, duygumuz anlayışımızdır. Yiğitlenirken koçaklama, ölürken ağıttır.

Ana diliyle bağları zayıflayan milletlerin kimliksiz hale gelmesi kaçınılmazdır. Dünya tarihine baktığımızda bunun birçok örneğini görürüz. Vatanı önce dil, sonra ordu bekler.

Türkçemize çok sıkı sahip çıkmalıyız. Kıymetli dostlar; üzülerek ifade etmek isterim ki bugün dilimizde bir çoraklaşma dönemi yaşıyoruz. Hatta kimi yerlerde yabancı dilde eğitim, Türkçe dilin önüne geçiyor. Sosyal medya dili gençlerimiz arasında bir yazı ve iletişim diline dönüşüyor. Anlamsız kısaltmalar, araya karışan yabancı kelimeler sıradan hale geliyor. İnsan sahip olduğu kelimeler kadar kendini gerçekleştirir. Milli bir seferberlik ruhu ile çalışarak sözün, dilin, kelimelerin kıymetini en iyi şekilde anlatmalıyız. Kendi ana dilini en doğru ve güzel şekilde konuşamayan bir toplum başkalarına da katkı sağlayamaz. Kültür ve emperyalizme karşı kuracağımız en güçlü savunma hattı dilimizi korumaktır. Dilimizi kısırlaştıran, nesiller arasındaki iletişimi yok eden, Türkçe'den ziyade nevzuhur bir kuş dilini andıran bu çürümeye 'dur demek' mecburiyetindeyiz.

Dünya dili Türkçe adıyla bir seferberlik ilan ediyoruz. 2021 Yunus Emre ve Türçke yılının hayırlı olmasını diliyorum.