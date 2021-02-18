Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye’nin NATO’ya katılışının 69. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Şentop, Türkiye’nin 18 Şubat 1952’den itibaren üyesi olduğu NATO’nun bugüne kadar Türkiye’nin savunma ve güvenlik politikalarının ana unsurlarından birini teşkil ettiğini belirterek, “Küresel sistem içindeki en önemli güvenlik ittifakı olarak çok geniş bir coğrafyada mevcudiyetini sürdüren NATO, günümüzdeki etkin rolünü gelecekte de devam ettirebilmek gayesiyle bünyesinde kayda değer yenilenme ve dönüşüm süreçleri yürütmektedir. NATO’nun uluslararası sistemdeki mevcut konumunu idame ettirmesi, hiç şüphesiz küresel güvenliğin temini bakımından büyük önem arz etmektedir. Ancak İttifakın küresel güvenlik açısından edindiği müstesna yeri muhafaza edebilmesi için hatırdan çıkartılmaması gereken hususlar da bulunmaktadır. Öncelikle, müttefik devletlerin günümüzün en önemli tehditlerinden biri olan terörle mücadelede müşterek bir anlayışla hareket etmesi, her ne sebeple olursa olsun terör örgütlerine destek vermekten kaçınması ve bunlarla ilişkilerini ivedilikle sonlandırması gerekmektedir. Ülkemizin, NATO müttefiklerimiz tarafından da terör örgütü olarak tanınan PKK başta olmak üzere, lider kadrosu aynı olan bu örgütün Suriye’deki uzantısı PYD/YPG ve DEAŞ ile mücadelede en önemli rolü oynamış ve en büyük sorumluluğu üstlenmiş müttefik olarak öne çıktığı unutulmamalıdır. Esasen, DEAŞ’a karşı göğüs göğse mücadele veren tek NATO müttefikinin Türkiye olduğu gerçeği de görmezden gelinmemelidir” dedi.

Şentop şunları kaydetti:

“NATO’nun kurulduğu günden bu yana en önemli umdesi olan ortak savunma ve güvenlik boyutunda hedeflenen başarıyı yakalayabilmek için müttefikler arasında savunma sanayii alanındaki işbirliğinin de en üst düzeye çıkarılması gerekmektedir. Hâlihazırda söz konusu alandaki temel işbirliği projelerinin dahi gündelik siyasi tartışmalara feda edilmesi, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğini zayıflatmaktadır. NATO, 2030 Vizyonu çerçevesinde gerçekleştirmeyi öngördüğü dönüşümün kapsamına bu konuları almadığı takdirde, reform süreci eksik kalacak, hedeflenen başarı sağlanamayacaktır. NATO Parlamenter Asamblesi, tüm bu meseleleri ele almak için en uygun parlamenter diplomasi platformu olma niteliği taşımaktadır. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu da müttefik ülkelerdeki muhataplarıyla yakın işbirliği içinde siyasi danışma sürecine katkıda bulunmanın yanısıra, demokrasinin dayanağı olan millet iradesinin NATO’nun karar alma mekanizmalarına yansıtılmasına aracı olmaktadır. 69 yıldır NATO görev ve misyonlarına sunduğu katkılarla İttifak içerisindeki rolünün önemini müteaddit defa ortaya koyan Türkiye, bundan sonra da sadakatle bağlı olduğu müttefiklik ruhuna uygun olarak hem kolektif savunmanın hem de dünya barışı, huzuru ve güvenliğinin idamesine katkı sağlamaya kararlılıkla devam edecektir.”