Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın toplanacak olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Brüksel'de liderlerle ikili temaslarda bulunmaya başladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Staitenberger Otel'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme 25 dakika sürdü.

LİTVANYA CUMHURBAŞKANI NAUSEDA İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile görüştü.

Basına kapalı görüşme 20 dakika sürdü.

LETONYA CUMHURBAŞKANI LEVİTS

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile de bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme 25 dakika sürdü.

GÖZLER BİDEN GÖRÜŞMESİNDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye-ABD arasındaki ilişkilerin ele alınacağını söylediği Biden görüşmesi merakla bekleniyor. Henüz belirsizliğini koruyon S400 anlaşmazlığının çözümünün nasıl olacağı konusunun, yarın ki görüşmede gündeme alınması öngörülüyor.

Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi Brüksel'e gitti.

Erdoğan'ın, NATO'dan sonraki durağı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nden sonra Azerbaycan'a geçeceği öğrenildi. Erdoğan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşecek.