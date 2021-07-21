Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KOÇ | LEFKOŞA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da düzenlenen "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" töreninde konuştu. Rum tarafının çözüm yolunu tıkamaya devam ettiğini ve şımarık tavırlarını sürdürdüğünü söyleyen Erdoğan “Türkiye ve KKTC, Ada'da adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılabilmesi için bugüne kadar her türlü samimi çabayı göstermiştir. Ancak Rumlar, Kıbrıs Türkü'nü azınlık olarak görme, eşitlik temelinde çözümü reddetme gafletinden bir türlü uyanamadılar. 2004 yılında Annan Planı'na 'hayır' diyen, 2017'de Crans-Montana'da masadan kalkan, iktidarı ve Ada'nın zenginliklerini sadece kendine hak gören Kıbrıs Rum tarafı, çözüm yolunu tıkamaya devam ediyor" dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE SERT TEPKİ

AB'ye sert çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, verilen sözlerin yerine getirilmediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

Hep yalan. Bunlarda demokratlık yok. Avrupa Birliği mali, idari noktada Kuzey Kıbrıs'a desteklerini verecekti, verdi mi? Hayır vermedi? Niye? Bunların hayatı yalan üzerine kurulu. Dürüst değiller. Geçen gün beni arıyorlar, söyledikleri şu; ‘Duyduk ki ayın 20'sinde Kuzey Kıbrıs'ta konuşma yapacakmışsın. Herhâlde orada rahatsızlık verici bir konuşma olmaz.' Bunun iznini herhalde sizden alacak değiliz.

Rum tarafının haksız şekilde üye yapıldığı Avrupa Birliği'ni de bu tutumlarına alet ettiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkının kanıyla, canıyla, şehitlerinin fedakârlığıyla kurduğu devletten vazgeçmesini istiyorlar. 10 yıllardır değişmeyen, kısa sürede de değişmesi beklenmeyen bu nobran tavrın artık hiçbir hükmü kalmamıştır. Bizden kimse artık bundan sonra geriye dönüş beklemesin. Geçersizliği ispatlanmış modeller üzerine harcayacak bir 50 yılımız daha yoktur" diye konuştu.

Erdoğan'dan Kıbrıs'ta KKTC'li gençlerle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de bir araya geldiği görüşmede gençlere, güçlü Türkiye gibi güçlü KKTC’nin de inşasının tamamlayıcısı olacaklarını söyledi.

ÇÖZÜMÜN ANAHTARI EŞİTLİK

Erdoğan, Kıbrıs ile ilgili yeni bir müzakere sürecinin ancak iki devlet arasında yürütülebileceğini dile getirerek "Bunun için de öncelikle Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliği ile eşit statüsü teyit edilmelidir. Çözümün anahtarı da budur. 'İki devletli çözüm olmaz' demek Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, devletini ve kazanımlarını görmezden gelmek demektir. Hiç kimse Kıbrıs Türkü'nden, müktesep haklarından, kendi devletinden, eşit statüsünden, egemenliğinden vazgeçmesini, Rumların iradesi altında azınlık olarak yaşamayı, onların tahakkümüne girmeyi kabul etmesini beklemesin" ifadelerini kullandı.

MARAŞ'TA HAYAT YENİDEN BAŞLAYACAK

Rum tarafının tüm karşı propagandasına rağmen Cumhurbaşkanı Tatar ve KKTC Hükûmeti'ni Maraş konusunda ortaya koydukları azimli duruş için tebrik eden Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın bizlerle paylaştığı kararla Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen bu çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de hem kendi hak ve çıkarlarını hem de Kıbrıs Türkü'nün hak ve çıkarlarını korumakta kararlı olduklarına işaret ederek, "(Rum tarafının sondaj açıklaması) Kimin tek yanlı faaliyetler gerçekleştirdiğinin, kimin gerginliği artırdığının muhakemesini uluslararası toplumun vicdanına bırakıyorum. Türkiye ve KKTC olarak biz haklarımızı korumak adına ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan müjdeyi duyurdu, KKTC'ye yeni külliye binası yapılacak Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47’nci yıldönümü törenlerine katılmak üzere bugün Lefkoşa’ya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, KKTC Meclisi’nde vereceği ‘müjde’ merakla bekleniyordu. Erdoğan o müjdeyi az önce duyurdu, KKTC'ye yeni külliye binası yapılacak...

BAĞIMSIZLIKTAN TAVİZ VERİLMEYECEK

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47 yıldır hâlâ hazmedilemediğinin anlaşıldığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

Hiç kusura bakmasınlar, değil 47, 147 yıl da 247 yıl da sürse, Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığından ve özgürlüğünden taviz vermeyecektir. Ne dışarıdan verilen mesajların ne de içeriden yürütülen girişimlerin bizim nazarımızda boş teneke gürültüsünden öte bir kıymeti yoktur. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kardeşliğini örselemeye, dayanışmasını zayıflatmaya kimsenin gücü yetmez.

KKTC'YE 5 YENİ PROJE

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47'nci yılı vesilesiyle Kurban Bayramı'nı KKTC'de geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katıldı. Beş yeni projenin temel atma ve açılışını gerçekleştiren Erdoğan, "Kıbrıs Türkü'nün refah seviyesini her geçen gün daha da yukarı çıkaracak projeleri hayata geçiriyoruz" dedi.

ANIT VE MÜZE GEMİ

İlk olarak açılışı yapılan anıt ve müze gemiyle ilgili konuşan Erdoğan, şöyle devam etti: Yavuz çıkarma plajı, Barış Harekâtı’nın ilk deniz çıkarmasının yapıldığı yerdir. Bu tarihî zaferin anısına dikilen anıt ve müze gemi, Kıbrıs Türkü'nün varoluş ve özgürlük mücadelesinin, Kıbrıs'a yeniden gelen barış ve huzurun nişanesi olmuştur.

LEFKOŞA KUZEY ÇEVRE YOLU PROJESİ

Malumunuz ulaşım projelerine büyük önem veren bir Cumhurbaşkanıyım. Ersin Bey de bu gayretin içerisinde. Hâlen 55 km uzunluğunda 4 yol yapım projesi devam ediyor. Ulaşımı rahatlatıp, zaman tasarrufu sağlayacaktır.

VERİ MERKEZİ

KKTC'nin dijital altyapısının güçlendirilmesi için gayret gösteriyoruz. Temelini atacağımız veri merkezi sayesinde arzumuz kamu hizmetlerinin en hızlı yoldan, kesintisiz şekilde Kıbrıslı Türk kardeşlerimize ulaştırılmasıdır.

BİLAL AĞA MESCİDİ İBADETE AÇILIYOR

Maraş, uluslararası hukuk çerçevesinde kimsenin hakkına halel gelmeyecek şekilde açılarak yeniden eski güzel günlerine kavuşacaktır. Türk-İslam mimarisinin bölgede günümüze ulaşabilmiş birkaç eserinden biri olan Bilal Ağa Mescidi'ni yeniden ibadete açmanın heyecanını ve iftiharını yaşıyoruz.

ORİJİNALİ KORUNAN HAVUZLU PARK

Cumhurbaşkanı Tatar ile geçtiğimiz ekim ayında Maraş'ın sahil şeridinin ziyarete açıldığını duyurmuştuk. Bölgeye canlılık getirecek yeni projeler de devreye alınıyor. Orijinal yapısı ve mimarisi korunarak çay bahçesi olarak hizmete sunulan havuzlu park da bunlardan biridir.

YAVRU VATAN DEĞİL ARTIK BÜTÜNLEŞME VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC ziyaretinde Lefkoşa'daki Büyük Han'da gençlerle bir araya geldi. "Kıbrıs davası bize Hala Sultan'ın, Lala Mustafa Paşa'nın, Doktor Fazıl Küçük'ün, Rauf Denktaş'ın emanetidir” diyen Erdoğan özetle şunları kaydetti: Türkiye de 20 Temmuz 1974'te işte bu emanete sahip çıkmak için harekete geçti. Bugün de aynı emaneti daha ileriye taşımanın mücadelesini veriyoruz. Bu mücadele ile birlikte adeta dünyada bize karşı Haçlı Seferi zihniyetini yeniden ortaya koymak isteyenlere Türkler olarak büyük bir ders vermiş olduk. O günden (1974) aklımda kalan en önemli başlık nedir diye sorarsanız, Beşparmak Dağları'dır. Yoğun bir şekilde bu altyapı, üst yapı ile ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve Kuzey Kıbrıs'ımızı imrenilir hâle ve yatırım çeken bir ülke konumuna getireceğiz. Artık aramızda bizim yavru vatan, ana vatan ayrımı değil, tam manasıyla bir bütünleşme söz konusu.

AFGANİSTAN'DAKİ DURUMU TALİBAN İLE GÖRÜŞECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Hala Sultan Camii'nde kıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı namazın ardından cami içinde vatandaşlarla bayramlaşan Erdoğan, çıkışta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan özetle şunları söyledi:

(Azerbaycan'ın KKTC'yi tanıması beklentisi): Bu konuda tereddüt edecek hiçbir şey yok. Bunları İlham Aliyev kardeşim ile de zaten sürekli görüşüyoruz.

Artık biz 'Kuzey-Güney' demek istemiyoruz, artık 'Kıbrıs Türkü' diyoruz olaya böyle bakıyoruz, bundan sonra da böyle devam ettireceğiz

(Kâbil Havalanı’nın işletilmesi) Eğer şartlarımız sağlanabilirse biz Türkiye olarak bu süreçte Kâbil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz.

(Afganistan konusunda rahatsızlıkları olan) Taliban'la da bu süreci görüşmek suretiyle, nasıl ki Amerika'yla bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa, herhâlde Taliban’ın Türkiye ile bu görüşmeleri çok daha rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye’nin onun inancıyla alakalı ters bir yanı yok, ters bir yanı olmadığı için de onlarla bu konuları daha iyi görüşeceğimize, anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum. Doha'dan oraya akan bir süreç var.. Başka alternatifler var, bu alternatifler üzerinde de şu anda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

Erdoğan: Afganistan konusunda ABD'ye 3 şartımız var Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'da kılınan bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Azerbaycan'ın KKTC'yi tanımasına ilişkin, "Bu konuda tereddüt edecek hiçbir şey yok. Bunları İlham Aliyev kardeşim ile de sürekli görüşüyoruz." dedi.

