Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti MYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. 2 saat 15 dakika süren toplantının ardından Sözcü Ömer Çelik gündeme dair açıklamalarda bulundu. Olası Afgan göçüne ilişkin de konuşan Çelik, Türkiye'nin bir mülteci dahi alacak durumu olmadığını söyledi. Mülteci sorununa ilişkin herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine dikkat çeken Çelik, bu noktada uyarıda bulundu.

GÖÇ AKININA KARŞI ÖNLEMLER

Bundan sonra Türkiye'nin bir tek mülteci daha alacak durumu yoktur. Türkiye kimsenin üzerine sorumluluk yükleyeceği ülke değil. Özellikle Afganistan üzerinden oluşacak mülteci akınına karşı bu uyarıları yapıyoruz.

Herkes Afgan göçünü önlemek için elini taşın altına koymalı.

KABİL HAVALİMANI'NIN İŞLETİLMESİ

TSK 6 yıldır havalimanının güvenliğini sağlıyordu. Bu geçiş döneminde diplomatik girişimlerimiz var. Taliban'la da temaslarımızı sürdürüyoruz.

Kadın hakları konusunda geçmiş dönem uygulamaları olmamalı. Havalimanı'nın işletilmesi ekiplerimizn güvenliği sağlandığı durumda değerlendirilir.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Özgürlüğü ve bireyi koruyan bir yaklaşım üretilecek. Yalan haber ve dezenformasyon tehdit olarak ortaya çıkıyor.

SEÇİM BARAJINDA YÜZDE 7 UZLAŞMASI

Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir. Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı budur.

AK Parti MYK toplantısı sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplantısı sona erdi.