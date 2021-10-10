Türkiye Gazetesi

CHP, 2023 seçimlerinde HDP seçmeninden oy alabilmek için her yolu deniyor. Son dönemde PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin skandal talepleri karşısında derin bir sessizliğe bürünen CHP, oy için Türkiye’yi ‘25 eyalete bölme’ planına bile tepkisiz kalıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aralarında “Terörle mücadeleye son verilsin”, “Türk ordusu Suriye ve Irak’ta operasyon yapmasın”, “Belediyelerimize kayyum atanmasın” gibi taleplerin bulunduğu HDP’nin 11 maddelik tutum belgesini “değerli” bulduğunu kaydederek skandal talepleri tepki çeten HDP’ye destek verdiğini açıkça ortaya koymuştu.

Kılıçdaroğlu’nun destek açıklamasının ardından HDP’li heyet, tutum belgesini CHP Genel Merkezine giderek elden sunmuş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, belge üzerinde görüş alışverişinde bulunduklarını açıklamıştı.

SÖZDE ANAYASA TASLAĞINA SESSİZLER

CHP yönetimi daha önce de birçok defa HDP’yle birlikte pozisyon almıştı. İyi Parti’den ayrılarak Zafer Partisini kuran Ümit Özdağ “2018 genel seçimlerinden önce İyi Parti’den iki kişinin Genel Başkan Meral Akşener’in talimatı ile divandan habersiz CHP, Saadet ve HDP’lilerle birlikte dört ay boyunca seçimlerin ikinci tura kalması durumunda açıklanacak bir anayasa hazırlamışlar” açıklamasında bulunmuştu. Anayasa taslağında, ana dilinde eğitim gibi taleplerin yer aldığı belirtilmişti. Anayasa görüşmelerinde ayrıca HDP milletvekilleri tarafından Türkiye’nin millî birlik ve bütünlüğünü hedef alan birçok talep gelirken CHP yönetimi bu taleplere tepki göstermemişti.

EYALET TALEBİNE TEPKİSİZ KALDILAR

Yine, CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi arasındaki anayasa çalışmasındaki konuların, HDP tarafından TBMM kürsüsünde de kapalı oturumda dile getirildiği ortaya çıkmıştı. Kapalı oturumdaki skandal ifadeleri, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bir televizyon kanalında anlatmıştı. Özkoç “HDP’nin Grup Başkan Vekili çıkmış, orada demiştir ki, ‘Biz Türkiye’nin 25 eyalete bölünmesini istiyoruz. Eyalet başkanlarının TBMM’ye gelmesini istiyoruz. Her eyaletin yeraltı zenginliğinin kendisine ait olmasını istiyoruz. Eyaletlerin özerklik hakkının saklı olmasını istiyoruz. Türkiye’de iki tane kurucu unsurun olmasını istiyoruz; birisi Türk kurucu unsuru, diğeri Kürt kurucu unsuru’” ifadelerini kullanmıştı

KILIÇDAROĞLU’NDAN “KONUŞMAYIN” TALİMATI MI?

CHP yönetiminin HDP’den gelen bu skandal taleplere sessiz kalması kamuoyundan büyük tepki çekiyor. Kulislerde CHP içinde de bir kesimin HDP’ye karşı verilen bu tavizlerden rahatsız olduğu ancak Kılıçdaroğlu’nun “HDP ile ilgili açıklama yapmayın” talimatına uyarak suskunluklarını korudukları konuşuluyor.

HDP, hiçbir ittifakta yer almayacakmış! Millet İttifakı’nın gizli ortağı HDP, elini güçlendirmek için “Herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımız yok” açıklamasını yaptı. Ancak kapıyı tam olarak kapatmayan HDP, ortakları CHP ve İyi Parti’den 2023 seçimleri öncesi ve sonrasına dair beklentilerini de sıraladı.

Millet İttifakı’nda HDP krizi büyüyor Kulislerde, HDP’nin Millet İttifakı’ndan bağımsız yeni bir arayış içinde olduğu, 2023 seçimlerinde ittifak içinde yer almayabileceği konuşuluyor.