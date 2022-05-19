Türkiye Gazetesi

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Son olarak Atatürk Havalimanı arazisine yapılacak millet bahçesine karşı çıkarak yatırımcı ve müteahhitlere yönelik sözleri nedeniyle tepkileri üzerinde toplayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tehdit politikasından vazgeçmiyor. Kılıçdaroğlu, bugüne kadar çiftçiden esnafa, memurdan bürokrata kadar toplumun her kesimine tehditler savurmuştu.

İşte onlardan bazıları...

BÜROKRATLARA: CHP lideri geçtiğimiz yıl, devlet memurları ve bürokratlara tehditler savurarak, 18 Ekim’i milat ilan etmesi siyasette tansiyonu yükseltmişti.

YARGIYA: Türkiye’nin 20 Mart 2021’de ayrıldığı İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili Danıştay’ı da tehdit eden Kılıçdaroğlu "Eğer aklınızı kiraya vermediyseniz, o sözleşmeyi yeniden ihya etmek zorundasınız" diyerek emir vermişti.

ÖĞRETMENLERE: Kılıçdaroğlu, 2020 yılında 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde "İktidara oy veren öğretmene öğretmen demem" demişti.

ÇİFTÇİLERE: CHP lideri, 22 Aralık 2020’de Mardin, Şanlıurfa ve Konya gibi çiftçiliğin olduğu illerde AK Parti oylarının hâlen yüksek olduğunu gördüğünü ifade ederek "Siz hâlâ gidip oy verirseniz benim iki elim yakanızda olacak" demişti.

KANAL İSTANBUL: İktidara gelmeleri hâlinde Kanal İstanbul projesini durduracaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, projede yer alacak müteahhit, bankacı, siyasetçi ve bürokratları hedef göstermişti.

Geçtiğimiz yıl büyükelçilere de bir mektup gönderen CHP lideri, yabancı yatırımcıları da tehdit etmiş, iktidara gelmeleri hâlinde projede yer alan firmalara paralarını ödemeyeceğini söylemişti.

Kılıçdaroğlu'nun sicili kabarık... Bir dediği bir dediğini tutmuyor Kılıçdaroğlu’nun siyasi söylemleri zaman ve konjonktüre göre değişebiliyor. “Millet bahçesi” çıkışında olduğu gibi bazen kendi kendini de yalanlıyor!

Bakan Soylu’dan ‘Alican Önlü’ çıkışı: Kirli provokasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğinde PKK Terör Örgütü üyesinin cenazesine katılmak isteyen HDP'li milletvekili Alican Önlü'nün polisle yaşanan gerginlik sonrası taşlı provakasyon gerçekleştirmesine ilişkin konuşan Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek tepki gösterdi.