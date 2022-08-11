Türkiye Gazetesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanının aynı zamanda imamlık yapması gerektiğini öne sürerek, “Kadından imam olmaz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim” dedi.

Meral Akşener ziyeretleri kapsamında bulunduğu Nevşehir'de esnafla bir araya geldi. Girdiği iş yerlerinden birinin sahibi olan Yılmaz Balcı ile sohbet eden Akşener'e cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı soruldu.

"KADINDAN İMAM OLMAZ, ADAY DEĞİLİM"

Akşener daha önce birçok kez aday olmayacağını söylede de bu kez cevabına gerekçesini de ekledi. Akşener kadınların imam olamayacağını ve bu yüzden aday olmayacağını söyedi. Akşener, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Kadından imam olmaz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim” dedi.

Meral Akşener 'altılı masa'dan ayrılıyor mu? İYİ Parti'den cevap MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, CHP'nin HDP ile olan yakınlığının İYİ Parti'ye oy veren kesimde ciddi rahatsızlığa neden olduğunu belirtti. Karakaya, "Aday bulamadan herhalde başka şeyler olacak gibi" diyerek İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 'altılı masa'dan ayrılacağını iddia etti.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşuluyordu: Meral Akşener’e sürpriz ziyaret! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ismi sık sık cumhurbaşkanı adaylığı ile gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren görüşme sonucu İYİ Parti açıklamada bulundu.