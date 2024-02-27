AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul'da 5 yıllık fetret dönemi sona erecek

Yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi partilerin adayları seçmenin gönlüne girmek için çalışmalara hız verdi. İstanbul'da son anketler ne diyor? Megakent için vaatler neler? YRP ile neler yaşandı? AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe TGRT Haber'de merak edilenleri açıkladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe TGRT Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu..

Osman Nuri Kabaktepe'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar ise şöyle;

"Yoğun çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Sahadayız, sahada büyük bir yönelim ve sevgi olduğunu görüyoruz. Vatandaşın bizimle olan alakası ve Murat Kurum Bey'e olan sevgi 31 Mart'ta ipi göğüsleyeceğimizi gözetiyor.

5 YILLIK FETRET DÖNEMİ SONA ERECEK

İstanbul 5 yıllık fetret dönemini sonlandırmak istiyor. İstanbul için çalışacak, koşacak, elinden geleni yapacak bir isim aranıyor ve bu isim de Murat Kurum olacak diye düşünüyoruz.

VATANDAŞ BİZDEN 3 ŞEY İSTİYOR

Vatandaşlarla yüz yüze geldiğimizde vatandaşlar bize, trafik, kentsel dönüşüm, yapı stoğunun güçlendirilmesi, kadın ve genç politikalarının güçlendirilmesi, çevre güvenliği, yeşilliğinin korunması gibi beklentileri olduğunu söyledi.

Bizden esasen 3 şey istiyor vatandaşımız, ulaşımda kısa bir zaman geçirmek istiyor.

İMAMOĞLU DÖNEMİNDE YÜZDE 50 DAHA FAZLA TRAFİK OLUŞMUŞ

Bizim bıraktığımız dönemle, İmamoğlu dönemi kıyaslandığında yüzde 50 daha fazla trafik yoğunluğu oluşmuş.

İstanbul 'günde en fazla otobüs yakma' rekorunu kırdı. 50 dakikada bir otobüs gelirken 1,5 saate çıkmış.

İMAMOĞLU 20'YE YAKIN PROJEYİ İPTAL ETTİ

Metro ile ilgili bir endişeler var. Danışmanlar İmamoğlu'nu aldatmış. İstanbul'da 'temel atmama' töreni yaptı. Böyle böyle tam 20'ye yakın projeyi iptal etti. İstanbul'a yılda 200 bin araç giriyor. Bir İBB Başkanı olarak neden Levazım Tüneli'ni kapatırsın? 'Levazım neyime lazım?' dersen seçmen de seni gönderir. Murat Bey lansmanda anlattı. Bize dönüp 'bunlar yapılamaz' diyorlar. İnsanların genetik kodları vardır. Siyasal düşüncelerin de dönemden döneme değişmeyen kodları var. CHP de yaptırımlara 'yaptırmayız' diyerek bu kodlara sahip.

Aynı süreçte kendi söylemlerini en çok tekzip eden isim Ekrem İmamoğlu'dur. İstanbullu bakanlıklarımızın İstanbul'da yaptığı, dönüştürdüğü konut sayımız 179 bin ve devam ediyor. 'Yarısı bizden' kampanyamız da devam ediyor. 1 Nisan sonrası 650 bin konutun dönüşüm projesini başlatacağız. Dönüşüm en temel ürünü, 'eskisini yık, yenisi yap'dır. İstanbul'da kentsel dönüşüme ihtiyaç vardır. Çıkıp 'daha fazlasını yapacağız' demesi lazımken 'yapılamaz' diyor. 2019 seçimlerinde 100 bin + 15 bin kont sözü verdi. Şimdi baktığımızda 'ben böyle bir şey söylemedim' diyor. Bunun görüntüleri var.

2019 SEÇİMLERİ NEDEN KAYBEDİLDİ?

20 yıllık AK Parti siyasi tarihinde hep adaylarıyla bütünleşerek çalıştı. Ben her gün aynı performansı gösteremiyorum. Bazen iyi bazen kötü gideceğiz. 2019 yılında da ilden ilçelere kadar mücadele edildi, şahidim. Heyecanlıyız, teşkilatlarımız da heyecanlı. 31 Mart'taki bu fırsat bize heyecan tanıyor. İstanbul'un kimliğine heyecan belediyeciliği yakışacaktır, heyecanlıyız. 1 Nisan'da kazanmış olacağız. Öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek.

İSTANBUL'UN ZAMANI VE İMKANLARI İSRAF EDİLDİ

Ekrem İmamoğlu'nun aklı İstanbul'da değil. İstanbul'un derdi ile ilgilenilmedi. İstanbul'un zamanı ve imkanları israf edildi. 5 yılı boşa geçti. İBB'nin finansıyla delegelere para verildi. Son 5 senenin 1,5 yılında Cumhurbaşkanı adayı (İmamoğlu) olmak için uğraştı. İstanbul'un imkanları bunlara harcandı. İstanbul'un paraları buralara talan edildi. İBB Başkanı, İBB'nin kaynaklarını CHP kongresinde neden talan ediyor?"