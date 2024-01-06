AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz: Adaylarımızı, mutfak çalışmasıyla belirledik

6 Ocak 2024 04:45 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 04:51

AKİF BÜLBÜL'ÜN HABERİ - AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Anadolu Medya Federasyonunun düzenlediği sohbet toplantısında medya temsilcileri ile bir araya gelerek aday tespit çalışmalarını ve ittifak görüşmelerini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezinde aralarında İstanbul’un da bulunduğu bazı büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını açıklayacağını ifade eden Yavuz “15 Ocak’ta da Cumhurbaşkanı Erdoğan il adaylarını açıklamaya devam edecek. Kamuoyuna seçim beyannamesini açıklayacak. İlçelerle ilgili adaylarımızı ise daha sonra açıklamayı planlıyoruz” dedi.

ADAYLARDA GEÇ KALINMADI

Aday tespit çalışmalarında geç kalındığına ilişkin yapılan eleştirilerin doğru olmadığını vurgulayan Yavuz “Geçen dönem de kasım ayında açıklamaya başlamış ocak sonunda bitirmiştik. Şimdi de ocak sonunda bitirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Ali İhsan Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü:

AK Parti iyi bir mutfak çalışması gerçekleştirdi. 2019 yılından sonra memnuniyet anketleri yapmaya başladık. 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılında yaptırdığımız anketlerimiz var. Türkiye’nin tüm illerinde memnuniyet, daha sonra isim anketleri yaptırdık. Bu anketler hâlâ devam ediyor. Bazı illerde aynı veya farklı farklı şirketlere birden fazla anketler yaptırdığımız da oluyor. E-Temayül sayısını artırdık. 100 binden 163 bin kişiye çıktı temayül yapan üye sayımız. Yüzde 86’lık bir katılım vardı. Temayülde mevcut adaydan memnun olup olmadıklarını sorduk ve iki isim önermelerini istedik. Bizde olmayan belediyeler için de üç isim önerisi aldık. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında parti genel merkezimizde bir ilk gerçekleşti ve ilk kez yüz yüze illerle bir araya geldi. Yüzer kişiden oluşan görüşmelerde dileyen herkes söz alarak fikrini beyan etti ve yine kapalı zarflarda temayül yapıldı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

MHP ile iş birliği çalışmasının tamamlandığını kaydeden Yavuz, beş ilde MHP, 24 ilde AK Parti adayının destekleneceğini, 22 ilde de rekabet edileceğini, belediye meclis adaylarının daha sonra ele alınacağını söyledi. Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi (YRP) ve HÜDA PAR ile görüşmelerin sürdüğüne işaret ederek “Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifak çalışmalarını çok şık götürdük. Millet İttifakı’nda dağılmalar oldu. İttifak içinde zorluk yaşanmaz denilmez. İlkesel bazda yol alıyoruz. ‘Al gülüm ver gülüm’ hesabı üzerinden değil. YRP, BBP, DSP ile ‘Ne talep ediliyor ne verilebilir?’ bunları konuşuyoruz. Hiçbirinde nihai karar verilmedi. HÜDA PAR ile daha ileri mesafe aldık” diye konuştu.

İMAMOĞLU CHP’Yİ BIRAKMAZ

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve geldikleri günden bu yana yaptırdıkları anketlerde oy oranlarında düşme olduğunu tespit ettiklerini ileri sürerek şunları kaydetti: Zamanın AK Parti lehine işlediğini düşünüyorum. İmamoğlu, genel seçim akşamı Yavaş ile sistemin başına oturdu. ‘Partinin de artık sahibi benim’ görüntüsü vardı. Kılıçdaroğlu’nun ‘Buradayım’ söylemi bize değil kendi içlerineydi. Tüm ekipleri dağıttılar. Hiç alandan gelmeyeni sistemin başına oturttular. Parti gibi davranmıyorlar. CHP’nin bu hâli beni üzüyor. O gün ‘Partinin sahibiyim’ diyen İmamoğlu, bugün partiyi Özel’e bırakır mı?

ÇÖZÜM YERİ MECLİS

CHP’nin Can Atalay için pazar günü Tandoğan’da yapacağı mitingle ilgili olarak da “Çözüm yeri eylem ya da miting değil, Meclis’tir. Türkiye’nin ikinci partisinin bu nedenle bir öneri getirmesi lazım” diyen Yavuz, muhalefetin ‘Hilafet’ eleştirilerine ise “Manipülasyon ile gündem oluşturma çabasındalar. AK Parti bunların peşinden gitmez” cevabını verdi.