AK Parti ve MHP mutabakata vardı! Büyükşehirler bölüşüldü

22 Aralık 2023 20:11 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 02:06

Yerel seçimler için geri sayım başladı. Siyasilerin çalışmaları hız kesmeden devam etti. Partiler aday belirleme sürecini yürütürken gözler AK Parti’de. AK Parti ve MHP heyetleri bugün 13'üncü kez bir araya geldi. Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde hangi il ve ilçelerde ortak aday çıkaracağına ilişkin kararlarda sona gelindi.

BÜYÜKŞEHİRLER BÖLÜŞÜLDÜ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti ile MHP heyetleri arasında yapılan görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu. AK Parti ile görüşmelerin mutabakatla yapıldığınığını söyleyen Yıldız, "30 büyükşehirden 28'inde AK Parti 2'sinde ise MHP aday gösterecek" dedi.

Feti Yıldız, "Kalan 51 ilin 29'unda ittifak ortak aday gösterecek" açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN ŞUBAT AYINDA SAHAYA İNECEK

AK Parti'de bugüne kadar İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 il için temayül toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İstanbul'da Şanlıurfa, Erzurum ve Tekirdağ için temayül yoklaması yapılacak. Aday belirleme çalışmalarının sona ermesi ile miting maratonu başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şubat ayında sahaya inecek. 50'ye yakın ilde toplu açılış törenlerine katılıp ve mitingler düzenleyecek.

GÖZLER 27 ARALIK'A ÇEVRİLDİ

Adayların kamuoyuna ne zaman duyurulacağı merak konusu oldu. Bunun için gözler 27 Aralık'ta yapılması planlanan AK Parti Grup Toplantısı'ne çevirildi. Toplantıda Erdoğan'ın, bazı büyükşehir belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor.

SEÇİM SLOGANI "YENİDEN İSTANBUL"

AK Parti, seçim kampanyasını 'İstanbul' üzerine inşa edecek. Kentsel dönüşüm de bu kampanyanın ana eksenini oluşturacak.

Partinin seçim sloganlarının ise “Yeniden İstanbul”, “Gerçek belediyecilik” ve “Sen ben yok, biz var” olması bekleniyor.